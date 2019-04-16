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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.04.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Bursa'da Kasımpaşa mesaisi sürüyor

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Bursa'da Kasımpaşa mesaisi sürüyor

Bursaspor, deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 19 Nisan Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Mesut Bakkal yönetimindeki antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti.

Oyuncuların, basına kapalı bölümde taktik çalıştığı ve çift kale maçla antrenmanı tamamladığı öğrenildi. Sakatlığı bulunan Muhammed Şengezer, antrenmana katılmadı.

Yeşil beyazlı ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Bursaspor Kasımpaşa'yı yenmek istiyorBursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Kasımpaşa’nın ligin en iyi hücum takımlarından biri olduğunu dile getirerek, "Trabzonspor maçındaki gibi oynarsak, ben umutluyum. Sahaya çıkacağımız en iyi kadro ile en iyi sonucu almak zorundayız. Kimin oynadığı değil, oynayanın ne yaptığı önemli" dedi.
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Bursada Kasımpaşa mesaisi sürüyor

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