Bursa'da Kasımpaşa mesaisi sürüyor
Bursaspor, deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 19 Nisan Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Mesut Bakkal yönetimindeki antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti.
Oyuncuların, basına kapalı bölümde taktik çalıştığı ve çift kale maçla antrenmanı tamamladığı öğrenildi. Sakatlığı bulunan Muhammed Şengezer, antrenmana katılmadı.
Yeşil beyazlı ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
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