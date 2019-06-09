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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Olgucan KALKAN - Tolga YANIK / KONYA (DHA) -
09.06.2019 - 02:06, Son Güncelleme:

Burak Yılmaz'dan Deschamps'a teşekkür

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Burak Yılmaz'dan Deschamps'a teşekkür

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın kendisi için yaptığı övgü kendisine sorulan tecrübeli golcü ünlü çalıştırıcıya teşekkür etti.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3'üncü maçında Fransa'yı 2-0 mağlup eden A Milli Takım'ın tecrübeli ismi Burak Yılmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına maçta yarattıkları ambiyans için Konya halkına teşekkür ederek başlayan Burak Yılmaz, "Öncelikle Konya halkına çok teşekkür ederiz. Bizi çok güzel desteklediler. Galip gelmek, bugün bizim için çok güzel bir duygu. Karşımızda dünyanın en iyi takımı, en iyi oyuncuları var. Bunu kabul edip, saygı duyuyoruz ama üzerimizde A Milli Takım forması var. Sahaya çıkıp isyan etmemiz gerekiyordu. Bugün bunu başardığımızı düşünüyorum. Çok değerli oyuncularımız var. Dünyanın en iyi takımlarında oynayan oyuncularımız var. Dünyanın en iyi takımlarının istediği oyuncularımız var. Bugün onlar için bir meydan okuma olacaktı. Kendilerini hangi seviyede görmelerini gösterecekti bu maç. Ben hangi seviyede olduklarını gördüklerini düşünüyorum. Böyle zor dönemlerde, ülkemize çok güzel bir sevinç yaşattığımızı düşünüyorum. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"GOLLERİMLE, OYUNUMLA, MÜCADELEMLE TAKIMIMA DESTEK VEREMEYE ÇALIŞIYORUM"

Basın toplantısında Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın kendisi için yaptığı övgü kendisine sorulan tecrübeli golcü Deschamps'a teşekkür ederek, "Takımıma yardım ettiğim için çok mutluyum. Gollerimle, oyunumla, mücadelemle her arkadaşım gibi takımıma destek veremeye çalışıyorum. Eğer bunu yapabiliyorsam ne mutlu bana" ifadelerini kullandı.

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