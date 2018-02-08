Burak Yılmaz için kırmızı alarm! Yoğun bakıma alındı...
Tedavisi için bir süredir Hollanda’da bulunan Burak Yılmaz’ın, pazartesi günü Türkiye’ye döneceği öğrenildi. Adeta yoğun bakımda olan ve Başakşehir maçına yetiştirilmeye çalışılacak olan golcü oyuncunun, en kötü ihtimalle bir sonraki hafta Aytemiz Alanya karşısında sahada olacağı öğrenildi.
Attığı 17 golle Trabzonspor’u sırtlayan ve kendisini tekrardan kanıtlayan Burak Yılmaz, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından ağrıları olduğunu söylemişti.
Yapılan kontrollerin ardından 32 yaşındaki oyuncunun, 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Bordo-Mavililer, tedavisi için Hollanda’ya giden yıldız oyuncunun yokluğunu Göztepe karşılaşmasında bir hayli hissetmişti.
Burak’ın yerine santrfor bölgesinde forma giyen Hugo Rodallega, karşılaşmayı şut çekemeden tamamlamıştı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, golcü futbolcunun sakatlığını tamamen atlatmasını dört gözle beklerken, tecrübeli oyuncunun pazartesi günü Türkiye’ye döneceği öğrenildi.
OLUMSUZ RAPOR GELİRSE
Başakşehir karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılacak olan golcü futbolcunun, maç öncesinde bir kez daha tetkikleri yapılacak. Adeta yoğun bakımda olan tecrübeli oyuncu için kulüp doktorlarının olumsuz bir rapor vermesi durumunda Burak, Başakşehir mücadelesinde riske edilmeyecek.
Yıldız oyuncunun, en kötü ihtimalle bir sonraki hafta oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşısında sahada olmasına kesin gözüyle bakılıyor. (Fanatik)
Fransa Ligue 1'de haftanın en güzel 5 golü
Yorumları Göster
Yorumları Gizle