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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
14.05.2019 - 15:27, Son Güncelleme:

Bünyamin Bozgeyik: "Kupa bu hafta sonu İstanbul'a gidecek"

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Spor Toto Süper Lig 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonluk Kupası Ankara’da tanıtıldı.

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk ipini göğüsleyen takıma verilecek olan kupa bugün Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda, Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik tarafından basına tanıtıldı. 

“Üç takımımız matematiksel olarak şampiyonluk mücadelesi veriyor” 

Son yıllarda nefes kesen bir lig izlediklerini ifade eden Bünyamin Bozgeyik, “Son iki haftaya girilirken 3 takımımız matematiksel olarak şampiyonluk mücadelesi veriyor. Bu hafta final gibi bir hafta olabilir. Bu haftaki maçın skoruna göre şampiyon belirlenecek. Beraberlik durumunda şampiyon son hafta belirlenecek. Bu da bizim için iyi heyecan devam edecek. Süper Lig’de ki diğer takımlarda bizim için önemli. Alttaki takımlarımız da nefes nefese bir mücadele veriyorlar. Küme düşen takımlar da son hafta belli olacak. Öyle bir heyecan var. Ben dolayısıyla bütün takımlarımızı verdikleri mücadeleden, bize yaşattıkları heyecan ve futbola kattıkları renkten dolayı teşekkür ediyorum. Süper Lig’e yükselen Gençlerbirliği ve Denizlispor’u tebrik ediyor, play off mücadelesi verecek takımlarımıza da başarılar diliyorum” dedi. 

“Selçuklu Yıldızı'nın ‘birlik-beraberlik’ ve ‘zafer’ unsurları kupaya ilham kaynağı oldu” 

Şampiyonluk kupasının özelliklerine de değinen Başkan Bozgeyik, “Selçuklu Yıldızı'nın ‘birlik-beraberlik’ ve ‘zafer’ unsurları kupaya ilham kaynağı oldu. Toplam ağırlığı 10 kilo 300 gram olan kupanın 9 kilo 300 gramı 925 ayar gümüşten yapıldı. 1000 gramı ise 925 ayar gümüş üzerine altın kaplamadan oluşmakta” diye konuştu. 

Kupa hafta sonu İstanbul’da 

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonluk Kupası’nın bu hafta sonu İstanbul’a gideceğini dile getiren Bünyamin Bozgeyik, “Galatasaray-Başakşehir maçını izleyeceğiz. O maçtan şampiyon belli olmazsa bir hafta sonra kupayı şampiyon takıma vereceğiz” dedi. 

Şampiyonluk kupası, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nda 10:00-19:00 arasında bütün halkın ziyaretine açık olacak.

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Bünyamin Bozgeyik: Kupa bu hafta sonu İstanbula gidecek

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