Bundesliga'da 55 yıl sonra bir ilk...
Bayern Münih'in 3 hafta önce ilan ettiği şampiyonluk sonrası, Bundesliga'da gözler düşme hattına çevrildi. 55 yıl sonra bir ilk gerçekleşebilir!
1963 yılında kurulan Bundesliga'nın 55 yıllık tarihinde küme düşmeyen tek takım Hamburg, bu unvanı bu hafta sonu kaybedebilir!
İşte Bundesliga'da 32. hafta ihtimalleri...
- Haftanın en kritik maçı Wolfsburg ile Hamburg arasında oynanacak.
- Freiburg, evinde Köln'ü, Mainz ise RB Leipzig'i ağırlıyor.
- Eğer Wolfsburg, Freiburg ve Mainz aynı anda kazanırsa, 55 yıllık Bundesliga tarihinde bir ilk yaşanacak ve Hamburg küme düşecek!
Wolfsburg-Hamburg maçı, 28 Nisan Cumartesi günü saat 16:30'da CANLI YAYINLA Nesine.com'da!
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