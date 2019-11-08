Bundesliga maçlarını hem Canlı İzle, hem de Canlı Bahis yap! Misli.com'da...

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KÖLN - HOFFENHEIM
Bu sezon işlerin hiç iyi gitmediği Köln, Almanya Kupası’nda bölgesel lig ekibi Saarbrücken’e elendikten sonra son olarak Fortuna Düsseldorf’a da kaybetti.
Sondan ikinci sırada yer alan Köln, şimdiye kadar sadece 7 puan toplayabildi.
Savunmacı Katterbach ve orta sahadan Kainz’ın sakatlıkları bulunuyor.
Rakibine göre daha çok formda olan Hoffenheim, Almanya Kupası’nda 3. Lig ekibi Duisburg’u deplasmanda eledikten sonra evinde Paderborn’u net bir skorla devirmeyi de başarmıştı.
Son 5 resmi maçını da kazanan konuk ekip, rakibiyle son olarak 2017/18 sezonunda Bundesliga’da karşılaşmış ve iki maçı da gol yemeden kazanmıştı.
Sakatlığı bulunan 6 isim var ama hiçbiri as kadroda yer almıyordu.
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- İki ekip arasındaki son 5 maçın 4’ü 2.5 ÜST bitti.
- Köln, bu sezon ligdeki 10 maçının sadece 1'inde gol yemedi.
- Hoffenheim’ın ligdeki son 5 maçının 4’ü 2.5 ÜST bitti.
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
- Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih Hoffenheim’ın maçı kazanması yönünde.
- Bu maça bahis yapan üyelerin %27’si konuk takımın 3 puanı almasına kesin gözüyle bakıyor.
- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise 2.5 ÜST..
- Üyelerin yaklaşık %25’i mücadelede her iki ekibin de katkılarıyla 2.5 gol barajının aşılacağını düşünüyor.
BUNDESLIGA UZMANI FATİH DEMİRELİ NE ÖNERİYOR?
Köln'de kötü geçen derbi sonrası TD Achim Beierlorzer'in gönderilmesi gündeme geldi ama kulüp son bir şans verme kararı aldı.
Bu maçta da istenilen futbolu ve istenilen skoru alamazsa, milli arada yeni bir teknik direktör arayışı olacak.
İşlerinin oldukça zor olduğunu söylemek lazım çünkü Hoffenheim son haftalarda adeta alev aldı ve üst üste galibiyetlerle üst sıralara tırmandı.
Alfred Schreuder'in oynatmak istediği futbolu anlamak biraz zaman aldı ama işler iyi gidiyor.
Köln gol yemeye müsait bir takım, iç sahada hücumcuları da iyi iş çıkartıyor. Hoffenheim'ın durumu da ortada. Beklentim "2.5 ÜST"...
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