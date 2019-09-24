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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.09.2019 - 07:23, Son Güncelleme:

Bülent Yavuz: Suat Arslanboğa MHK için hayal kırıklığı oldu

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Bülent Yavuz: Suat Arslanboğa MHK için hayal kırıklığı oldu

Hakeme fiili müdahalede bulunan Ljajic ve Gulbrandsen’i yaka paça indiren Douglas kırmızı kart görmeliydi.

Beşiktaş-Başakşehir maçı hakem yönetimi açısından olumlu geçmedi. Sezon öncesi MHK Başkanı sayın Zekeriya Alp hakemlere, “Sizden sahada dik durmanızı rica ediyorum. Buna dikkat etmeyene biz de dikkat etmeyiz” dedi.

Suat Arslanboğa dün şansını iyi kullanmamakla kalmayıp, başkanın güvenini de kaybetti. Maçın ilk devresinde futbol yoktu. İtme, tutma, çekme el kol hareketleri vb. gibi hoş olmayan görüntüler fazlaydı. Hakem de buna uydu. Maçı kontrol edemedi ve  disiplini sağlayamadı. Pozisyonlara gelince...

1- Burak Yılmaz ve Mahmut Tekdemir’in sarı kartları tolere edilebilirdi.

2- 22. dakikada Lajic’in eline gelen top penaltı değidi. Devam kararı doğruydu.

3- Ljajic’in hakeme fiili müdahalesi affedilmemeliydi. Kırmızı kart çıkmalıydı.

4- 45+1’de Douglas, kendisinden sıyrılan Gulbestran’ı yaka paça indirdi. Bariz gol şansını engellediği için kırmızı kart görmeliydi. İlk devreyi bitirip VAR incelemesini beklememesi hataydı.

5- 81’de Burak’ın çekilmesi net penaltıydı. VAR penaltı verdi. Hakemin net görüş açısı içindeydi. Kendisi vermeliydi. Neticede Arslanboğa, MHK için hayal kırıklığı oldu. Herkes hakemi affedebilir ama MHK Başkanı affetmez.

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