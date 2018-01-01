Bülent Uygun'dan flaş sözler! Bu Beşiktaş...

TRT Spor'a konuşan Bülent Uygun, siyah beyazlılar için konuştu. Uygun, "Bayern Münih ne kadar güçlü olursa olsun orada Kara Kartal var. Beşiktaş'ın turu geçeceğine inanıyorum. Beşiktaş, Bayern Münih'i eleyip Şampiyonlar Ligi'nde final oynayabilir" dedi.

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile eşleşmişti. Şampiyonlar Ligi’ndeki performansıyla büyük alkış alan siyah beyazlılara bir yorumda Bülent Uygun’dan geldi.

BAYERN MÜNİH MAÇI YORUMU

Bülent Uygun yaptığı açıklamalarda Beşiktaş ve Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih’i değerlendirdi.

Uygun, “Bayern Münih ne kadar güçlü olursa olsun orada Kara Kartal var. Beşiktaş’ın turu geçeceğine inanıyorum. Beşiktaş, Bayern Münih’i eleyip Şampiyonlar Ligi’nde final oynayabilir” dedi.