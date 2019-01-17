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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
17.01.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

Bülent Korkmaz: 'UEFA Avrupa Ligi için...'

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Bülent Korkmaz: 'UEFA Avrupa Ligi için...'

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, kamp döneminin verimli geçtiğini ve oyuncularının performansından memnun olduğunu belirtti. İkinci devrenin ilk devreye göre daha zorlu geçeceğine değinen Korkmaz, müsabakalarda oyuncularının rakip takım futbolcularından daha çok koşması, mücadele etmesi gerektiğini anlattı. Sakat futbolcular nedeniyle en güçlü oldukları savunma hattında sıkıntılar yaşadıklarına değinen Korkmaz, bu nedenle oyun planında bir değişiklik yapabileceğini söyledi.

"YENİ TRANSFER GÖZÜKMÜYOR"

Ligde kısıtlı bir kadroyla mücadele ettiklerini vurgulayan Bülent Korkmaz, Diego, Celustka ve Bahadır'ın sakatlığı nedeniyle alternatifler oluşturmaları gerektiğini belirtti. Her teknik direktörün transfer döneminde takıma takviye isteğini dile getiren Korkmaz, "Bizim maalesef geçmişten gelen ekonomik yükümüz var. Kulübün büyük bir borç yükü var. Bu yükü de mevcut başkan ve yöneticilerimiz gidermeye çalışıyor. Maliyeti yüksek oyuncularla yollarımızı ayırdık. Şu anki durumda yeni transfer gözükmüyor. Teknik direktör olarak düşünmüyorum, öyle düşünseydim transfer isterdim" ifadelerini kullandı.

Sezon başından itibaren yaşanılan zorlukların üstesinden gelmeye çalıştıklarını anlatan Korkmaz, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı: "Hiç kimsenin beklentisi yüksek olmasın. Bizim de hayallerimiz var ama bu sezon için değil, ilerleyen yıllar için. Biz gerçekçi olacağız. Gerçek neyse onu söyleyeceğiz. UEFA Avrupa Ligi gibi hayalleri oluşturmak için bu yıldan temelleri atmaya başladık. Altyapıdan oyuncular çıkarmaya başladık. İleride bunun da gerisi gelecektir."

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