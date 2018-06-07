Bülent Korkmaz sürprizi! Yeni takımı...
Bülent Korkmaz, teknik direktör arayışında olan Antalyaspor ile prensipte anlaşmaya vardı.
Hamza Hamzaoğlu ile ayrıldıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Antalyaspor, en son 2015-2016 sezonunda Mersin İdman Yurdu’nu çalıştıran Bülent Korkmaz ile anlaşmaya vardı.
Bülent Korkmaz ile kırmızı-beyazlıların prensip anlaşmasına vardığı ve bir pürüz çıkmadığı takdirde imzaların atılacağını belirtildi.
Bülent Korkmaz, son olarak BeiN Sports'ta spor yorumculuğu yapıyordu.
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