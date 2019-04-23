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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
23.04.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Bülent Korkmaz rekor kırdı! 6 yıl sonra bir ilk...

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Bülent Korkmaz rekor kırdı! 6 yıl sonra bir ilk...

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, kulübün son 6 yılında 1 sezon içinde en uzun süre çalışan teknik direktör oldu. Korkmaz, Rıza Çalımbay’ın 28 maçlık serisini 29 maça taşıdı.

Sezon başında yönetimsel ve mali açıdan zor günler geçirirken takımın başına getirilen ve çok da şans verilmeyen Teknik Direktör Bülent Korkmaz, Antalyaspor ile birlikte yakaladığı çıkışı istikrara taşıdı.

Akhisar deplasmanında kırmızı - beyazlı ekibin başında 29. kez sahaya çıkan Korkmaz, son 6 yıl içinde kulübün 1 sezonda en uzun süre görev yapan teknik direktör oldu. 

En uzun Mehmet Özdilek 

2008 ile 2013 yılları arasında takımın başında bulunan ve kulüp tarihinin en uzun süre teknik direktörü olarak kayıtlara geçen Mehmet Özdilek’in ardından geçen 6 yıllık sürede, sezonun başından sonuna dek görev yapan hiçbir teknik direktör olmamıştı.

2016-2017 sezonunda 6. hafta sonunda takımın başına getirilen Rıza Çalımbay sezonu tamamlamış, 1 sezonda 28 karşılaşmaya çıkmıştı. 2017-2018 sezonunun başında 5 hafta daha Antalyaspor’da kalan Çalımbay, kulüpteki serüvenini toplam 33 maçla tamamlamıştı. 

Sezonu bitirirse yeni rekor 

Teknik Direktör Bülent Korkmaz ise Akhisar deplasmanı ile birlikte son 6 yılda 1 sezonda en uzun süre çalışan teknik direktör oldu. Kokmaz, 29 kez başında çıktığı Antalyaspor ile 12 galibiyet, 5 beraberlik alarak maç başına 1,4 puan ortalaması tutturdu.

Korkmaz, 5 hafta daha takımın başında kalırsa hem 6 yıl sonra sezonu tamamlayan ilk teknik direktör olacak, hem de 33 maç takımın başında kalan Rıza Çalımbay’ı da geride bırakıp 34 maçla bu alanda son 6 yılın en uzun süre çalışan teknik adamı olarak istatistiklere geçecek. 

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Bülent Korkmaz rekor kırdı 6 yıl sonra bir ilk...

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