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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
25.01.2019 - 17:39, Son Güncelleme:

Bülent Korkmaz: 'Hiçbir zaman hedefsiz olmadık'

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Bülent Korkmaz: 'Hiçbir zaman hedefsiz olmadık'

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği haftalık basın toplantısında takımı ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Türkiye Kupası’ndan elenmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Bülent Korkmaz, "Ama unutmamak gerekir ki; biz hiçbir zaman hedefsiz olmadık. Bunu hem kulübüm hem takımım hem de kendi adıma söylüyorum. Hedeflerimiz var. Bu sezonla ilgili hedef olarak; Drole, 1. Lig’de oynayan oyuncumuzu Süper Lig’de oynatıyoruz. Bahadır Öztürk, 2. Lig’de oynuyordu, şimdi Süper Lig’de oynuyor. Doğukan, 3. Lig’de oynuyordu. Şimdi Süper Lig’de oynuyor. Genel anlamda baktığımızda Süper Lig’de 3 genç oyuncu oynatıyoruz. Bu, bir kulüp için geleceği inşa etme adına önemli bir hedef" dedi.

ALTYAPIDAN A TAKIMA

Altyapıdaki Halil İbrahim, Fehmi, Berkay, Sergen ve Mustafa gibi oyuncuların A takımda yer almasının Antalyaspor’un geleceğinde hedeflere ulaşmak açısından yapılan bir planlama olduğunu vurgulayan Korkmaz, "Düşündüğümüz hedefe fazlasıyla ulaştık. Başkanımızın gelecekle ilgili düşüncelerini çok iyi biliyorum. O hedefe ulaşmak için de camiamızın sabretmesi gerekir. Doğru planlama, organizasyon ve proje. Bu projede olmaktan da çok mutluyum" diye konuştu.

’DOĞRU YOLDA GİDİYORUZ’

Uzun süreli bir projeyle hedeflenenlere ulaşabileceklerini söyleyen Bülent Korkmaz, şöyle dedi:

"Türkiye Kupası’nı almak, Avrupa kupalarında oynamak ya da ligde yukarılara oynamak biraz sabır gerektirir. Ben, gerçekçi olduğum için oldukça eleştiriliyorum. Beni eleştirmelerine her zaman saygı gösteririm. Önemli olan taraftarımızın, oyuncularıma ve kulübümüze sahip çıkmalarıdır. Hafta sonu Atiker Konyaspor maçıyla başlayan 5- 6 haftalık zorlu bir süreç var. Bu zor süreçte taraftarımızın şartlar ne olursa olsun sonuna kadar takımımıza destek olmaları gerekiyor. Taraftarımız bunu zaten yapıyor ama daha yoğun bir biçimde yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Herkesin istediğini belki bu sene veremeyebiliriz ama 2 sene sonra o istediklerini elde edeceklerine inanıyorum. Ben; kendime, ekibime ve takımıma inanıyor hatta güveniyorum. En başta da başkanımıza inanıp, güveniyorum. Bu mali yükü taşımak, herkesin yapabileceği bir şey değil. Hedeflerimiz arasından mali yükü yüksek olan oyuncularımızın gitmesi de vardı. Bu, kulübün mali anlamda da rahatlamasına vesile oldu. Genel anlamda baktığımızda doğru yolda gittiğimizi düşünüyorum."

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’OYUNCULARIN YAPTIĞI HATALAR DA BANA AİTTİR’

Konulan hedeflere ulaşmada tüm camiamızın sabırlı olmasını dilediğini belirten Korkmaz, "Bazen engeller çıkacak, takılacağız ama yine ayağa kalkacağız. Ayağa kalkarken; bizi yani Antalyaspor’u sevenler ayağa kaldıracak. Bunu, hep beraber yapacağımıza inanıyorum. Özellikle altını çiziyorum; 2 sene içerisinde düşündükleri hedefe ulaşacaklar. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Bu sene zor bir süreç. Zor süreci birlik ve beraberlik içinde atlatmamız lazım. Oyuncularımla ilgili değil, benimle ilgili eleştirilerin yapılmasını diliyorum. Bir takımı sahaya çıkarıyorsam, tüm sorumluluk bana aittir. Oyuncuların hataları da bana aittir. Eleştirilecek biri varsa; o da benim" diye konuştu.

KONYASPOR MAÇI

27 Ocak Pazar günü deplasmanda Atiker Konyaspor’la oynayacakları karşılaşmaya da değinen Bülent Korkmaz, çok zorlu bir maç olacağını söyledi. Çok kompakt bir takıma karşı oynayacaklarını vurgulayan Bülent Korkmaz, "Birbirine yakın oynayan bir takıma karşı oynayacağız. Kayseri maçında yapamadığımız pastı. Pas oranını yükseltmemiz ve basit pas hatalarını yapmamamız gerekiyor. Deplasmanda ve yoğun bir taraftar baskısı altında oynayacağız. Ama bunun üstesinden geleceğimizi düşünüyorum" dedi.

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