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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
19.10.2019 - 17:52, Son Güncelleme:

Bülent Korkmaz: "Farklı yenilginin tek sorumlusu benim..."

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Bülent Korkmaz: "Farklı yenilginin tek sorumlusu benim..."

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ne 6-0'lık farklı skorla mağlup olmalarının tek sorumlusunun kendisi olduğunu söyledi.

Bülent Korkmaz, Antalya Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, karşılaşma ile ilgili söyleyeceği bir şeyin olmadığını belirterek, farklı yenilginin tüm sorumluluğunu üstlendi.

Takımı Gençlerbirliği maçına iyi hazırlayamadığını gördüğünü dile getiren Korkmaz, "Gençlerbirliği karşısında farklı mağlup olmamızın tek sorumlusu benim. Futbolcularımıza bir gün izin verdim, izinden sonra toparlanıp yolumuza devam edeceğiz. Eksiklik benim. Ben yanlış yaptım. Hata yaptık, sorumlusu benim." dedi.

Korkmaz, bir gazetecinin taraftarın maçta istifa tezahüratlarını hatırlatması üzerine, "Taraftar bağırabilir, söyleyebilir ama ben de tecrübeme dayanarak söylüyorum, zor durumlarda herkes birbirine sarılmalı, destek olmalı. İşler iyi gittiğinde herkes sizin sırtınızı sıvazlar ama önemli olan zor dönemlerde insanların birbirine sahip çıkmasıdır. Biz böyle yapıyoruz. Herkese bunu tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Böylesi yenilginin her takımın başına gelebileceğini savunan Korkmaz, bu tarz mağlubiyetin tekrarlanmamasını diledi.

- Kaplan: "İyi maç oldu, kazanan biz olduk"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ise iyi oynadıkları maçlarda kazanamadıklarını, Antalya deplasmanında bunu kırdıklarını ifade etti.

Antalyaspor'u 6-0 yendikleri için mutlu olduklarını vurgulayan Kaplan, oyuncularını kutladı.

Kaplan, rakibi iyi analiz edip, hücuma çabuk çıkarak goller bulmayı planladıklarını anlatarak, "İyi maç oldu, kazanan biz olduk, galibiyetimiz camiamıza hayırlı olsun. Gençlerbirliği camiasını mutlu ettik. 6-0'lık net skorla üç puanı aldığımız için mutluyuz." değerlendirmesini yaptı. 

Bülent Korkmaz: Farklı yenilginin tek sorumlusu benim...

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