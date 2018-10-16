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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
16.10.2018 - 16:14, Son Güncelleme:

Bülent Korkmaz: "Daha iyi yerlerde olacağız"

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Bülent Korkmaz: "Daha iyi yerlerde olacağız"

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: "Bu yılki zor süreci atlattıktan sonra önümüzdeki senelerde yukarılara oynayan bir Antalyaspor olacak"

 Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, bu seneki zor süreci atlattıktan sonra gelecek yıllarda yukarılara oynayan bir Antalyaspor olacağını belirterek, "Daha iyi yerlerde olacağız." dedi.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ve teknik direktör Bülent Korkmaz ile kırmızı-beyazlı futbolcular Zeki Yıldırım, Souleymane Doukara ve Diego Angelo, Barbaros Ortaokulunda düzenlenen söyleşiye katıldı.

Öztürk, Antalyaspor formasının okul forması olarak kabul edildiği okulun yönetici ve öğrencilerini kutladı.

Söyleşide öğrencilerin ve öğretmenlerin sorularını yanıtlayan teknik direktör Korkmaz ise her teknik adamın hedefi olduğunu söyledi.

Ligde 6. sırada yer alan Antalyaspor'un sezon sonundaki durumunun, oynayacağı ve kazanacağı maçlara bağlı olduğunu vurgulayan Korkmaz, "Bu yılki zor süreci atlattıktan sonra önümüzdeki senelerde yukarılara oynayan bir Antalyaspor olacak. Daha iyi yerlerde olacağız." ifadelerini kullandı.

Altyapıdan oyuncu yetiştirilmesi için küçük yaşta eğitimin önemine dikkati çeken Korkmaz, antrenörlerin dediklerini yaptıktan, bu işi sevdikten sonra altyapıdan oyuncu çıkmaması gibi bir durumun söz konusu olmayacağını ifade etti.

"Örnek takım olur"

Altyapıdaki antrenörlerin de çok iyi eğitmen olması gerektiğini dile getiren Korkmaz, şunları kaydetti:

"Antalyaspor Kulübünün bu potansiyeli olduğunu görüyorum. Profesyonel takıma oyuncu vermek gerçekten çok önemli. Böyle devam ederse, 4-5 sene
içerisinde Antalyaspor Kulübünün profesyonel takımında bayağı bir oyuncu yer alır.

Örnek takım olur. Türkiye'de altyapıdan en çok oyuncu oynatan üçüncü takımız. Bu da çok önemli."

Zeki Yıldırım: "Türk futbolculara güvenilmeli"

Kırmızı-beyazlı ekibin kaptanı Zeki Yıldırım, takımda birbirine destek olmanın başarıyı beraberinde getirdiğini belirterek, "Türk futbolculara güvenilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Fransız forvet Doukara ise "Ailem, futbol oynamama ilk başta karşı çıktı ancak ben ısrar ettim. Her gün sürekli antrenman yaparak futbol kariyerime başladım." diye konuştu.

Brezilyalı defans oyuncusu Diego Angelo da futbol kariyerine 9 yıldır Türkiye'de devam ettiğini hatırlattı.

Diego, "Antalya, Brezilya gibi çok sıcak. Bence en güzel taraftar, Antalyaspor'da. Burada çok mutluyuz. Antalyaspor'da kalmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bir öğrencinin sorusu üzerine Diego, "Benim bu sezon sözleşmem bitiyor. Söyle başkana kontrat lazım." esprisini yaptı.

Öğrencilerin sevgi gösterilerinde bulunduğu Antalyaspor yönetici ve futbolcuları, etkinlik sonunda imza dağıttı.

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