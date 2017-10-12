İtalya'da ‘Rönesans' isimli yeni kurulan siyasi partinin lideri ünlü sanat eleştirmeni ve yazar Vittorio Sgarbi, seçim kampanyası kapsamında Vanity Fair dergisine verdiği röportajda çarpıcı açıklamada bulundu.
FootballItalia portalının ABD merkezli dergiye dayandırdığı habere göre, Sgarbi, partisinin seçimleri kazanması halinde dünya futboluna damga vuran Juventus ve İtalya Milli Takımı'nın efsane kalecisi 39 yaşındaki Gianluigi Buffon'un İtalya'nın yeni spor bakanı koltuğuna oturacağını açıkladı.
Sgarbi, ‘Seçimleri kazanırsak Buffon yeni Spor Bakanı olacak. Şu an Milli Takımımız için oynayan Gianluigi yakında kariyerini sonlandıracak. Sanat ve siyaset meraklısı olan Buffon, bana partimizin programındaki önerilerin ilgisini çektiğini iletti' ifadelerini kullandı. Trieste'de bir sanat sergisinde Buffon ile bir araya geldiğini kaydeden Sgarbi, ünlü İtalyan kalecinin partisini desteklediğine dair bilgi verdiğini söyledi.
Daha önce Buffon, başarılarla dolu kariyerini 2018 Dünya Kupası'nın ardından sonlandıracağını ifade etmişti.
Sputnik