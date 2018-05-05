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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
DHA
05.05.2018 - 17:48, Son Güncelleme:

Bucaspor 3. Lig'e düştü...

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Bucaspor 3. Lig'e düştü...

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup’ta küme düşen son takım Bucaspor oldu. Futbolcular ve taraftarlar göz yaşlarını tutamadı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup’ta küme düşen son takım Bucaspor oldu.

Etimesgut Belediyespor’u konuk eden sarı-lacivertliler maçı 3-1 kazanmasına rağmen rakiplerinin puan kaybetmemesiyle 28 yıl sonra 3. Lig’e döndü.

Son olarak 1989-1990 sezonunda 3. Lig’de yer alan Fırtına’da 90 dakika bitiminde futbolcular ve taraftarlar göz yaşlarını tutamadı. Futbolseverler her şeye rağmen Bucaspor’u tribünlere çağırıp takımı alkışlarla uğurladı. Oyuncular da tribünleri tek tek dolaşıp taraftarlardan özür diledi. Tribünler yönetime ise sert tepki gösterdi. Kapalı tribünde oturan taraftarlar Başkan Ahmet Doğan ve yönetimin bulunduğu protokol tribününe yönelmek istedi. Ancak emniyet mensupları geniş güvenlik önlemleri aldı. Başkan Doğan ve yönetim kurulu stadı terk etti. Taraftarlar olaysız bir şekilde tribünleri boşalttı.

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Yasin Kol , Abdullah Sarı , Mehmet Öcal

BUCASPOR: Hüseyin – Sancar , Uğurcan , Emre Özkan , Abdullah , Ömer , Devrim (Dk. 63 Çağlayan ), Onur , Saruhan (Dk. 71 Cuma ), İbrahim (Dk. 81 İsa), İlyas

ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Hasan – Sabri , Halil , Emre (Dk. 61 Eser ), Emrah (Dk. 71 Kaan ), Mikail , Batuhan , Caner (Dk. 46 Yaşar ), Ömer , Mehmet , Gökhan

GOLLER: Dk. 2, Dk. 7 (Pen.), Dk. 39 (Pen.) İlyas (Bucaspor), Dk. 87 Yaşar (Etimesgut Bld)

SARI KARTLAR: Uğurcan, Ömer, Cuma (Bucaspor), Emrah, Halil (Etimesgut Bld)

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Devrim’in pasında İlyas topu boş kaleye gönderdi: 1-0.

7. dakikada Bucaspor penaltı kazandı. Ömer’in İlyas’ı düşürmesiyle hakem Yasin Kol beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı gole çeviren İlyas takımını rahatlattı: 2-0.

39. dakikada Etimesgut savunması topa elle müdahale edince hakem Yasin Kol ikinci kez penaltı düdüğünü çaldı. Topun başına geçen İlyas kendisinin ve takımının 3’üncü golünü kaydetti: 3-0.

64. dakikada Eser’in pasında Emrah ceza sahasına girer girmez vurdu, top üstten az farkla auta çıktı.

70. dakikada sağ kanattan Sancar’ın ortasında İlyas gelişine sert vurdu. Meşin yuvarlak yan direkten patladı.

87. dakikada ceza sahasına giren Yaşar sert vurdu, top ağlara gitti: 3-1.

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