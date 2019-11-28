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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Efkan Bucak
28.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bu maçın kaybedeni deprem

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Bu maçın kaybedeni deprem

Birleşmiş Milletler çatısı altında kurulan CIFAL İstanbul’la ortak çalışmalara başlayan Bahçeşehir Koleji SK, Efes maçında yaptığı farklı etkinliklerle hem tribündeki hem de ekran başındaki izleyicileri deprem konusunda bilinçlendirmeye çalıştı. Maçta seyircilere fener, konuk oyunculara deprem çantası hediye edildi.

ING Basketbol Süper Ligi 9. Hafta müsabakasında Bahçeşehir Koleji, evinde Anadolu Efes’i ağırladı. İlk yarısı oldukça çekişmeli geçen mücadeleden, üçüncü çeyrekte vites artıran Anadolu Efes 93-67 galip ayrıldı. Ancak geceden akıllarda kalan oynanan basketbol değil, Bahçeşehir Koleji Spor  Kulübü’nün deprem farkındalığı için gerçekleştirdiği etkinlikler oldu. Nitekim, genç bir kulüp olmasına karşın kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Bahçeşehir Koleji bu maçla beraber uzun vadeli bir projeye başladı.

Tribünde fener şov
BİRLEŞMİŞ Milletler’in belirlediği ‘17 Küresel Kalkınma Amacı’nın 11. maddesi olan ‘sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları’ doğrultusunda Birleşmiş Milletler çatısı altında kurulan UNITAR’a bağlı CIFAL İstanbul’la ortak çalışmalara başlayan Bahçeşehir Koleji SK, Efes maçı öncesinde ve sırasında yaptığı farklı etkinliklerle izleyicileri deprem konusunda bilinçlendirmeyi hedefledi. Takımlar sahaya çıkarken tribündeki izleyiciler, Bahçeşehir Koleji SK’nın sponsoru HDI Sigorta’nın kendilerine deprem çantalarına koymaları için hediye ettiği el fenerlerini yakarak etkileyici bir görsel şölene imza attı.

Slogan: Sallanmadan hazırlanalım
TAKIMIN giyim sponsoru Playoff Tekstil AŞ, bu maça özel olarak hazırlanan ‘Deprem Üçgeni’ tişörtlerini salona gelen tüm taraftarlara dağıtarak katkıda bulundu. Isınma bölümüne, projenin etiketi olan #SallanmadanHazırlanalım sloganının bulunduğu pankartla çıkan Bahçeşehir Koleji sporcuları, maç önü sere monisinde ise farkındalık yaratmak amacıyla rakiplerine deprem çantası armağan etti. Deprem öncesinde ve sırasında neler yapılması gerektiğini hatırlayan hem de güzel bir basketbol akşamının tadını çıkaran öğrenciler, yine kulüp sponsoru Staedtler’in organize ettiği boyama etkinliğiyle keyifli dakikalar yaşadı.

 

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