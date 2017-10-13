Katalan ekibiyle 18 aydır müzakere yapan ve hala yeni sözleşmeyi imzalamayan Messi’nin, City yetkilileriyle uzun süreden beri görüştüğü biliniyordu. Ancak Manchester cephesinden gelen dedikodular bu iddiaların son derece güçlü olduğunu gösteriyor.

Neymar’ın gidişinden sonra Valverde’nin planlarından ikna olmayan Messi’ye, City’nin 40 milyon pound imza parası ve haftalık 500 bin pounddan 5 yıllık bir teklif yaptığı belirtildi.

Referandum oylaması sonrasında Katalonya'da meydana gelen siyasi karışıklık, Messi'nin kariyerini de göz önüne almaya zorlarken, Guardiola’nın da bu transfer için tüm gücünü kullandığı da gelen haberler arasında.

City’nin golcü futbolcusu Sergio Agüero’nun ‘Messi ile aynı takımda oynamayı çok isterim, para burada sorun değil’ sözleri de transfere dair söylentileri artırdı.