Bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var? Süper Lig haftanın programı
Milli maç arasının ardından Süper Lig karşılaşmaları bu hafta kaldığı yerden devam edecek. EURO 2020 Eleme Grubu'ndan çıkmayı başaran A Milli Takım ve futbolcular lige moralli dönüyor. Şimdi gözler bu hafta oynanacak karşılaşmalara çevrildi. Peki Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig haftanın programı
Süper Lig'de haftanın açılış karşılaşması Galatasaray - İstanbul Başakşehir mücadelesi ile başlayacak. Karşılaşma 22 Kasım Cuma günü saat 20:30'da başlayacak.
22 Kasım Cumartesi Programı
Denizlispor - Çaykur Rizespor - 15:00
MKE Ankaragücü - Trabzonspor - 17:30
Konyaspor - Beşiktaş - 20:00
23 Kasım Pazar Programı
Kayserispor - Sivasspor - 14:00
Kasımpaşa - Gençlerbirliği - 16:30
Alanyaspor - Göztepe - 16:30
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe - 19:00
24 Kasım Pazartesi Programı
Antalyaspor - Gaziantep FK - 20:00
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