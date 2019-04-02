Bu hafta hangi maçlar var? Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maç programı
Süper Lig'de 27. hafta heyecanı başlıyor. Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta, cuma günü yapılacak tek karşılaşmayla start alacak. Futbolseverler, gönül verdikleri takımların bu hafta hangi takımlarla karşılaşacağını öğrenmek istiyor. İşte, bu hafta oynanacak Süper Lig maçlarının programı...
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçları 5 Nisan'da Trabzon'da oynanacak Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak. Hafta, 8 Nisan Pazartesi günü oynanacak tek müsabakayla tamamlanacak. İşte, TFF'nin yayımladığı Süper Lig'de 27. hafta programı...
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta 5 Nisan'da yapılacak tek maçla başlayacak. Haftanın ilk maçında Trabzonspor ile Antalyaspor, Medical Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 27. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
5 Nisan Cuma:
20.30 Trabzonspor-Antalyaspor (Medical Park)
6 Nisan Cumartesi:
16.00 Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni 4 Eylül)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)
7 Nisan Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Göztepe-Akhisarspor (Bornova)
16.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Stadı henüz açıklanmadı)
19.00 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
8 Nisan Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
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