Bruma'lı Leipzig, Almanya'yı sallıyor!
Leipzig ile Augsburg, Almanya Ligi’nin 22.haftasında karşılaştı. Red Bull Arena’da (Zentralstadion) oynanan maçta gülen taraf 2-0 ile ev sahibi takım oldu.
Bundesliga'nın 22. haftasında Leipzig, sahasında konuk ettiği Augsburg'u 2-0 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı.
Bruma son dakikalarda oyundan çıktı
Mücadelede Leipzig’e 3 puanı getiren goller 17.dakikada Dayot Upamecano ile 70.dakikada Naby Keita’dan geldi. Ayrıca Leipgiz’de Galatasaraylı eski futbolcu Armindo Bruma ilk 11’de başladığı maçın 90.dakikasında yerini Kaiser’e bıraktı.
Leipzig formda
Bu sonucun ardından Leipzig, 38 puana yükseldi ve 2.sırada yer aldı. Augsburg ise 31 puanda kaldı. Leipzig, Almanya Ligi’nde gelecek hafta deplasmanda Frankfurt ile karşılaşacak. Augsburg da Tayfun Korkut, Mario Gomez ve Andreas Beck’in takımı Stuttgart’ı konuk edecek. (Ajansspor)
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