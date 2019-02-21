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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.02.2019 - 09:00, Son Güncelleme:

Brezilyalı futbolcu Pato ay sonunda serbest kalabilir!

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Brezilyalı futbolcu Pato ay sonunda serbest kalabilir!

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Pato, ay sonunda bonservisini eline alabilir.

Çin kulübü Tianjin Tanhai'deki ödeme sıkıntıları nedeniyle kulüp arayışlarında olan futbolcunun ülkesine dönüş yapabileceği konuşuluyor.

Süper Lig'de büyük takımlarla ismi birçok dönemde anılan Brezilyalı futbolcu Pato, Şubat ayı sonunda kulübüyle sözleşmesini sonlandırabilir.

Çin basınında yer alan haberlere göre Tianjin Tanhai'nin içinde bulunduğu durum nedeniyle ödemelerde yaşanan sıkıntılar Pato'nun ayrılığını kolaylaştırıyor. Brezilya'dan birçok teklif alan oyuncunun Çin ekibi Guanghzou Evergrande tarafından da istendiği ancak yabancı sınırı nedeniyle bu transferin şu anda zorda olduğu belirtildi.

Pato ile devre arasında Galatasaray'da ilgilenmiş ancak transfer için sonuç alınamamıştı.

Brezilyalı futbolcu bir dönem İtalya Ligi Serie A'da forma giydi

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