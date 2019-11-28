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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriBraun, EURO 2020 öncesi yeni serileri kullanıcıların beğenisine sundu
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28.11.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Braun, EURO 2020 öncesi yeni serileri kullanıcıların beğenisine sundu

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Braun, EURO 2020 öncesi yeni serileri kullanıcıların beğenisine sundu

Sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olan P&G markası Braun, dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan Euro 2020 öncesi en yeni Braun Seri 8 ve 9 Tıraş Makinelerini kullanıcıların beğenisine sundu.

Tüketicisinin yaşamını iyileştirmeye odaklı, sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olan P&G’nin kişisel bakım markası Braun, erkeklerin hayatını kolaylaştırmak için, en kısa zamanda, en etkili ve hassas tıraş deneyimini vaad ediyor.

Braun’un tıraş makineleri ile kişisel bakımınız için ayırdığınız zamanı minimuma indirebilir, kısa sürede etkili ve keskin tıraş olabilirsiniz. Braun’un kusursuz bir temiz tıraşlı görünümü seçen erkekler için tasarlanmış en uygun tıraş makinesi portfolyosuna eklediği yeni 8 ve 9 serisi ile kişisel bakım rutininizi kolaylaştırıyor.Braun, en üst düzey tıraş performansı arayan mükemmeliyetçi erkekler için yeni 8 ve 9 Serisini kullanıcılarının beğenisine sunuyor.

Tasarım harikası Braun Seri 9, tek bir dokunuşla size kusursuz bir tıraş deneyimi yaşatmak ve dünyanın en verimli tıraş makinesi olmak için tasarlandı. Yeni Braun Seri 8 ise en zorlu alanlarda bile cilde hassas bir yakınlık ve benzersiz bir performans sağlamak için akıllıca tasarlandı.

Braun’un en iyi teknolojiye sahip yeni akıllı tıraş makineleri Seri 8 & 9 kaç kere, hangi aralıklarla ve ne kadar zamanda tıraş olduğunuzu anlıyor. Dünya çapında ödül almış tasarımı ve yeni bildirim ekranı ise siz tıraş olurken sürekli veri toplayarak daha iyi bir performans için tavsiyelerde bulunuyor; başlığı ne zaman temizlemeniz ve değiştirmeniz gerektiğini söylüyor. Ayrıca yeni bildirim ekranından şarjınızın ne kadar kaldığını da görebilirsiniz.
Braun, erkeklere ihtiyaç duydukları yerde daha fazla zaman sağlıyor

Daha büyük bir pile sahip olan 9 ve 8 serisi, diğer modellerine göre %20 daha uzun şarj ömrü ile 60 dakikalık etkileyici bir tıraş süresi, 5 dakikalık hızlı şarj fonksiyonu ile de en etkili tıraş deneyimini sunuyor. Braun’un akıllı SyncroSonic ™ teknolojisi sayesinde dakikada 30.000 çapraz kesme hareketi ve 32 bit işlemcisi ile makinenin gücünü sakalınızın ihtiyacına ve yoğunluğuna göre otomatik olarak ayarlıyor. Islak ve kuru olarak kullanılabilen yeni 8 ve 9 Serisi tek bir cihaz ile tüm ihtiyaçlarınızı karşılarken, önemli anlarınız için size daha çok vakit kalıyor.

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