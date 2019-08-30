Bratislava nerenin takımı?
Bratislava takımı, Beşiktaş'ın grubunda yer almasının ardından hangi ülkenin takımı olduğu ile araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar Beşiktaş ile hiç karşılaşmayan Bratislava, liginde çıktığı toplam 6 maçta 1 beraberlik ve 5 galibiyet ile lider pozisyonda bulunuyor. Peki, Bratislava nerenin takımı ve en golcü oyuncuları kim? İşte, o takım hakkında bazı bilgiler
Slovakya Ligi'nin köklü takımlarından birisi olan Bratislava, 1919 yılında kurulmuştur. Tarihi boyunca birçok kez isim değiştirme zorunda kalan Bratislava;
1919-1939: 1. ČsŠK Bratislava
1939-1948: ŠK Bratislava
1948-1953: Sokol NV Bratislava
1953-1961: ÚNV Slovan Bratislava
1961-1990: Slovan CHZJD Bratislava
1990-günümüze: ŠK Slovan Bratislava isimlerini kullanmıştır.
EN GOLCÜ OYUNCULAR
Bratislava'nın bu sezon en golcü oyuncusu 7 golle Andraz Sporar oldu.
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