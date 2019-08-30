Güntekin Onay'dan kura uyarısı! 'Bileği zor bükülen takım'
Hürriyet yazarı Güntekin Onay, yayıncı kuruluşta UEFA Avrupa Ligi kuralarını değerlendirdi.
Güntekin Onay'ın sözleri şöyle;
"Beşiktaş'ın Wolverhampton Wanderers dışındaki rakipleri bana göre makul. İngilizler 3 tur oynayarak sezonu erken açtı. Teknik direktörleri Portekizli ve kadrosunda 9 tane Portekizli var. Güçlü, bileği zor bükülen bir takım. Bu sene de Premier Lig'de yenilmediler. Braga, Portekiz'de üçüncülüğe dördüncülüğe oynayan bir takım. UEFA Avrupa Ligi'ni önemsiyorlar. Bratislava da Yunanistan şampiyonu PAOK'u eledi. Paok'u elemiş olması önemli bir referans. Trabzonspor'un gruptan çıkabileceğini düşünüyorum Getafe takımı La Liga beşincisiydi. Kolay olmayacak. Başakşehir zor bir kura çekti. Cengiz eski takımına karşı oynayacak, İstanbul'da sahne alacak. Başakşehir'in burada alacağı sonuçlar çok önemli olacak. Anadolu Efes sempatik bir takım hepimizin gözünde. Başakşehir, sempatizan kitlesine ulaşmak istiyorsa Avrupa'da başarıya ulaşmak zorunda. Son 4 Avrupa maçında gol atamadı Başakşehir. İstikrar sağlanırsa sempatik bir kulüp haline gelebilir."
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