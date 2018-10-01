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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
01.10.2018 - 13:49, Son Güncelleme:

Bosna Hersekli dört futbolcuya milli davet

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Bosna Hersekli dört futbolcuya milli davet

Bosna Hersek'in Türkiye ve Kuzey İrlanda ile yapacağı maçların aday kadrosuna Spor Toto Süper Lig'de forma giyen İbrahim Sehic, Edin Visca, Riad Bajic ve Deni Milosevic de çağrıldı.

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Türkiye ile oynayacakları özel maçın yanı sıra UEFA Uluslar Ligi'nde Kuzey İrlanda ile yapacakları müsabakanın aday kadrosunu açıkladı.

Aday kadroda Spor Toto Süper Lig takımlarında forma giyen İbrahim Sehic, Edin Visca, Riad Bajic ve Deni Milosevic de yer alırken, eylül ayında oynanan Kuzey İrlanda ve Avusturya maçlarının kadrosunda bulunmayan tecrübeli file bekçisi Asmir Begovic yeniden kadroya dahil edildi.

Prosinecki, düzenlediği basın toplantısında, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kalecisi Sehic'in milli takımdaki son altı maçında başarılı bir performans sergilediğini belirterek, Sehic'in Begovic'ten daha avantajlı konumda olduğunu söyledi.

Türkiye ile oynayacakları özel maçta daha az milli takım tecrübesi bulunan isimlere yer vermeyi planladığını aktaran Prosinecki, Kuzey İrlanda karşılaşmasının ise kendileri için son derece önemli olduğunu vurguladı.

Bosna Hersek'in 23 kişilik aday kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Kaleci: İbrahim Sehic (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Asmir Begovic (Bournemouth), Vedran Kjosevski (Zeljeznicar)

Defans: Darko Todorovic (Salzburg), Ognjen Vranjes (Anderlecht), Toni Sunjic (Dinamo Moskova), Ermin Bicakcic (Hoffenheim), Ervin Zukanovic (Genoa), Eldar Civic (Sparta Prag)

Orta saha: Bojan Nastic (Genk), Muhamed Besic (Everton), Gojko Cimirot (Standard Liege), Miralem Pjanic (Juventus), Elvis Saric (Suwon Bluewings), Rade Krunic (Empoli), Goran Zakaric (Partizan), Haris Duljevic (Dinamo Dresden), Edin Visca (Medipol Başakşehir), Deni Milosevic (Atiker Konyaspor), Sanjin Prcic (Levante)

Forvet: Edin Dzeko (Roma), Riad Bajic (Medipol Başakşehir), Kenan Kodro (Kopenhag)

11 Ekim'de Rize'de oynanacak özel maçta Türkiye'ye konuk olacak Bosna Hersek, 15 Ekim'de sahasında oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Kuzey İrlanda ile karşılaşacak.

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