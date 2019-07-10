Galatasaray'da transfer gelişmesi: Bonservisini alıp gel Mesa!
Sevilla’dan Banega’yı isteyen G.Saray, bir diğer oyuncusu Mesa’ya da talip oldu.
Kulübüyle sıkıntılar yaşayan 30 yaşındaki Mesa, bonservisini bedelsiz alırsa G.Saray, transferi gerçekleştirmek için resmen devreye girecek.
UEFA’nın Finansal Fair Play kriterlerini göz önüne alarak transfer sürecini yürüten G.Saray, Sevilla ile yollarını ayırmaya hazırlanan Roque Mesa’ya talip oldu. İspanyol kulübünün yeni hocası Julen Lopetegui’nin kadroda düşünmediği Mesa, sarı kırmızılıların transfer gündemine geldi. Bu transfer, Banega-Fernando transferinden bağımsız yürütülüyor. Zira Galatasaray Sevilla’dan Ever Banega’yı da isterken İspanyol kulübü de Fernando’ya talip olmuştu. Mesa’nın, Sevilla ile sözleşmesini feshetmesi halinde Galatasaray da onu almak için atağa kalkacak.
Sarı kırmızılılar, kulübü ile sorunları olan futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden almayı hesaplıyor. Şimdi Galatasaray, İspanya’dan gelecek habere kitlendi. Fesih görüşmesi yapan Mesa’dan olumlu haber gelir gelmez Galatasaray devreye girecek. Ancak bu transfer gerçekleşmezse sarı kırmızılıların Ndiaye’nin yerine Fulham’ın oyuncusu olan Seri’yi kiralamaya çalışacağı belirtildi.
49 MAÇ, 3 GOL
30 yaşındaki Mesa, geçtiğimiz sezon Sevilla forması ile 49 maçta 3 gol 5 asistlik performans sergiledi.
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