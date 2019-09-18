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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
18.09.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

Boluspor'da Osman Özköylü dönemi! 2 yıllık imza...

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Boluspor'da Osman Özköylü dönemi! 2 yıllık imza...

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, teknik direktör Osman Özköylü ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde gerçekleşen imza törenine kulüp başkanı Necip Çarıkcı, teknik direktör Osman Özköylü, yöneticiler ve teknik heyet katıldı.

İmza töreninde konuşan Çarıkcı, sezona yeni bir heyecanla başlamalarına rağmen ilk 4 hafta aldıkları sonuçların hem kendilerini hem Boluspor taraftarını hem de Bolu halkını memnun etmediğini belirtti.

Çarıkcı, "Bugüne kadar sezona hiç böyle kötü başlamamıştık ama takımımızın iyi olduğunu biz bilmekteydik. Bu nedenle Giray hocamızla da dün yollarımızı ayırdık. Dün Osman hocamız 3-4 kulüple devamlı temas halindeydi. Kendisiyle görüştüğümüzde Boluspor takımının, takım kadrosunun kendi oyun sistemine uyduğunu belirtti." ifadelerini kullandı.

Osman Özköylü'nün diğer kulüplerle de görüşmesine rağmen tercihini Boluspor'dan yana kullandığını vurgulayan Çarıkcı, 2 yıllığına anlaştıklarını bildirdi.

Bu anlamda başta taraftar ve Bolu halkının Boluspor'dan ümidini kesmemesini isteyen Çarıkcı, "Moral bozmayacağız. İnşallah bu hafta hocamızla birlikte Ümraniye maçıyla beraber çıkışa geçeceğiz. İyi bir takımız." diye konuştu.

- "Boluspor'un çok iyi bir kadrosu var"

Boluspor'un yeni teknik direktörü Osman Özköylü de takıma gelmekten son derece mutlu olduğunu belirterek, "Özellikle futbol camiasında hem kulüp hem futbol kültürü çok yüksek olan bir kulüpte hem de bu kültürün yaratıcılarından birisi olan başkanımız Necip Çarıkcı ile çalışacak olmaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Dün çok yoğun bir trafik yaşadığını, Erzurumspor ile bir anlaşma yapmış olmalarına rağmen yaşanan bazı sorunlar nedeniyle bu anlaşmadan vazgeçtiklerini de anlatan Özköylü, şunları söyledi:

"Daha sonra başkanımdan bir telefon geldi. Geldik çok samimi ortamda çok güzel bir görüşme yaptık. Neticesinde anlaşma sağlandı. Boluspor'un çok iyi bir kadrosu var. Çok kaliteli oyunculardan oluşan bir kadrosu var ama bazen böyle şanssızlıklar ve talihsizlikler olabiliyor. Başlangıçlar iyi olmayabiliyor ama bu devamı böyle gelecek demek değil. Biz inşallah en kısa sürede bu haftayla başlayarak bu gidişatı tersine çevirmek istiyoruz."

"Boluspor'un kadrosu çok daha iyi yerlerde olmayı hak ediyor." diyen Özköylü, herkesin çok keyifle izleyeceği, oynadığı oyundan, aldığı sonuçlardan büyük mutluluk duyacağı bir Boluspor oluşturmak için Bolu'da olduklarının altını çizdi.

Özköylü, Boluspor'un her zaman hedefleri olan bir takım olduğuna dikkati çekerek, "Boluspor'un hedefinin bu ligde birincilikle altıncı sıra arasında bir yer olduğunu herkese söylemek istiyorum. Bu da zaten bizim beklentimizin olduğunu herkese çok iyi bir şekilde ifade ediyordur." şeklinde konuştu.

Bolusporda Osman Özköylü dönemi 2 yıllık imza...

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