Boluspor'da Giray Bulak dönemi!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBoluspor'da Giray Bulak dönemi!
GeriFutbol Boluspor'da Giray Bulak dönemi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
03.07.2019 - 17:58, Son Güncelleme:

Boluspor'da Giray Bulak dönemi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Boluspor'da Giray Bulak dönemi!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Teknik Direktör Giray Bulak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor’un, geçtiğimiz sezonu birlikte tamamlamadığı Teknik Direktör Orhan Kaynak’la yollarını ayırmasıyla başlayan hoca arayışı sona erdi.

Kırmızı-beyazlı kulüp geçtiğimiz sezonda Balıkesirspor’un hocalığını yapan Teknik Direktör Giray Bulak ile 1 yıllık anlaşma imzaladı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Teknik Direktör Giray Bulak ve ekibi ile kulüp yöneticileri katıldı.

Düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Necip Çarıkcı, Bulak ile 8 yıl önce de görüştüğünü belirterek, "2011 yılında Ankara'da görüştüğüm hocamızın kariyeri çok yüksekti. Yine yüksek. Hep Boluspor bütçesine göre hareket ettiğim için o gün anlaşamamıştık. Hocamızla bu 4-5 yıldan beri çok iyi ağabey-kardeş ilişkilerimiz oldu. 8 sene sonra istediğimiz, beklediğimiz, çok sevdiğimiz hocamıza yeniden biz kavuştuk. İnşallah yeni hocamız kariyeri, itibarı, kişiliğinin Boluspor'a göre olduğuna inanıyorum. Onun da Boluspor'a gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu biliyorum" dedi.

Teknik Direktör Giray Bulak ise, "8 yıllık bir sabır, müthiş bir zamanlama ve şimdi birlikteyiz. Ama her yıl en azından sezon başı kamp için geldiğim bir kent oldu. Lokasyonu, doğası, çevresi muhteşem bir yer. İnsanı her zaman Türkiye'de takdir edilmiş bir yer. Kulüp yapısı, başkan ve yönetim sürekliliği her zaman değer görmüş bir kulüp. Bir hoca için en avantajlı konu bu sürekliliğin olması. Bu da bizim için avantaj" şeklinde konuştu.

Bolusporda Giray Bulak dönemi

"Baştan kendimize hiç hedef koymadık"

Spor Toto 1. Lig’in önemli bir lig olduğunu belirten Bulak, hedef koymadıklarını ancak zaman içerisinde bazı yerler yakalayabileceklerini kaydederek, "Boluspor'un hep yüksek hedefleri olur. Tabi bu lig çok önemli bir lig. Birinci lig olmadan Süper Lig'e çıkılmıyor. Bu ligde olabilmek için, Samsunspor'un, Sakaryaspor'un, Sarıyer'in ve diğer büyükşehir kulüplerinin harcadığı enerjiyi biliyorsunuz. 30 bin kişiye oynamalarına rağmen 50,60,70 milyon bütçe kurmalarına rağmen bu ligi yakalayamıyorlar. Bir de bu ligin değerini bilmeyen takımlar var. Benim çalıştığım geçen seneki kulüp var. Bunun gibi birkaç kulüp var. Bu ligin çok önemli bir lig olduğunu, önemli hocaların, önemli isimlerin çalıştığı bir lig olduğunu bilmemiz lazım. Zaten bu ligde olursanız Süper Lig'e çıkıyorsunuz. O zaman bu ligde sağlam ayakları üzerine basmak lazım. Türkiye'nin şu andaki ekonomik futboldaki yapısına bakarsak kulüplerin çok dalgalanma içinde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla kendisi üreten, yetiştiren, bu ürettiğini, yetiştirdiğinin değerlerini bilen ve onlarla beraber hedef yakalayan bir takım olacağız. Biz baştan kendimize hiç hedef koymadık. Zaman içerisinde inşallah bazı yerler yakalayabiliriz. Ama bugün tabi ki sadece bu ligin çok bilinen, anılan ve takdir edilen bir kulübü olmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Atiba ve Güven Yalçın, sağlık kontrolünden geçti
Afrika Uluslar Kupası grup aşamasının en iyi 11'i açıklandı!
70 milyon avro ödedi! Rodrigo Hernandez...
Giresunspor'dan bir transfer daha! 30 yaşındaki...