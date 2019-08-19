Boluspor'da 3 yeni transfer

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBoluspor'da 3 yeni transfer
GeriFutbol Boluspor'da 3 yeni transfer
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
19.08.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

Boluspor'da 3 yeni transfer

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Boluspor'da 3 yeni transfer

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, transfer çalışmaları kapsamında aralarında milli futbolcuların da olduğu 3 yeni oyuncuyla sözleşme imzaladı. 

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, yeni sezonda transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı beyazlı ekibin kulüp tesislerinde düzenlenen törende, aralarında milli futbolcular Alimardon Shukurov, Halil İbrahim Köse ve kaleci Yavuz Aygün ile sözleşme imzalandı. İmza töreninde konuşan Başkan Necip Çarıkcı, “Alimardon Shukurov ile 3 yıllık bir mukavele yapacağız. 1 aydan beridir Belçika’da takip ettiğimiz, 21 yaşında U19 milli takım formasını da giymiş Halil İbrahim Köse ile de anlaşma yapacağız. İnşallah bu iki genç futbolcumuz hem kulübümüze, hem ülkemize hem de ailelerine çok faydalı bir futbolcu olarak Türk futboluna hizmet ederler. Bu iki genç futbolcumuz takımımıza hayırlı olsun. Shukurov ayrıca Kırgızistan A Milli Futbol Takımında da forma giyecek. Buıgün 3’üncü transferimiz, Göztepe spordan yüzde 25 madde koydurup özmal yaptığımız, bu sene Orduspor’da oynayan 23 yaşındaki kalecimiz Yavuz Aygün ile de 2 yıllık mukavele yapacağız. İnşallah Yavuz’da bundan sonra Boluspor’a kaleci olarak hizmet edecek. Bu transfer de kulübümüze hayırlı olsun” dedi. 

Alimardon Shukurov, “Öncelikle başkanımız Necip Çarıkçı’ya, başantrenörümüz Giray Bulak ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Burada bulunduğum süre içerisinde her gün gelişimime katkı sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım ve bu formanın hakkını vererek oynayacağıma kendi adıma söz veriyorum” diye konuştu. 

Halil İbrahim Köse ise, başarılı olacaklarına inandığını belirterek, “Bu güzel camiaya geldiğime çok mutluyum. Öncelikle başkanımıza, antrenörümüze ve bu transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Boluspor’un başarısı için elimden gelenin en iyisini yapacağım, kalbimle oynayacağım. Hep birlikte başarılı olacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Genç kaleci Yavuz Aygün, hedefleri olduğunu ifade ederek, “Transferde başta başkanımız ve hocamız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hedefleri ve hayalleri olan bir futbolcuyum. Bu doğrultuda Boluspor’u seçtim. İnşallah bu formayla Türkiye’de Yavuz Aygün diye iyi bir kaleci olduğunu herkese kanıtlamak istiyorum” ifadelerini kullandı. 

Bolusporda 3 yeni transfer

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Fenerbahçe transfer haberleri | Sami Khedira geleceği ile ilgili son noktayı koydu!
Son Dakika: Fenerbahçe, Frey'in Nürnberg'e kiralandığını açıkladı
Nilüfer Belediyespor sezonu açtı
Yusuf Erdoğan: “Trabzonspor maçını kaybetmemek de önemliydi”