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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı: Sonuç Şener'i etkilemiş olabilir
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Futbol
23.03.2018 - 21:07, Son Güncelleme:

Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı: Sonuç Şener'i etkilemiş olabilir

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Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı: Sonuç Şener'i etkilemiş olabilir

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, evinde Fenerbahçe ile oynadığı hazırlık maçından 6-2’lik galibiyetle ayrıldı. Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı maç sonunda yaptığı açıklamada, stadın dolmamasından üzüntü duyduklarını belirtti.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, lige verilen arada Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor ile hazırlık maçı yaptı. Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Boluspor sahadan 6-2 galip ayrıldı.

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Maç sonunda açıklama yapan Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı, maçın dostluk içerisinde geçtiğini ancak stadın boş olmasından dolayı üzüntü duyduklarını ifade ederek, “Öncelikle Aziz Yıldırım’a teşekkür ediyorum. Maç dostluk içerisinde geçti. Güzel bir maç oldu, kavgasız, gürültüsüz. İzleyenler de güzel bir maç izledi. Keşke taraftarlarımız stadı doldurmuş olsaydı daha da sevinirdik. Fenerbahçe gibi güzide bir kulübün Bolu’ya gelmesi, maç yapması ve stadın boş olması beni üzdü. Maalesef Fenerbahçe de gelse stat dolmuyor. Takımımızı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. 6-2’lik bir skorla maçı aldık. Tabii ki bunlar özel maç, lig maçına benzemez. Bundan sonra kalan 6 maçımız var, 4’ü içeride 2’si dışarıda. Amacımız hedefe ulaşmak. Takımımı bugün beğendim, inşallah 6 maçımızı kazanırız ve bu sene iyi bir noktada sezonu kapatırız” şeklinde konuştu.

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Maçın içinde Fenerbahçeli oyuncu Şener ile Boluspor yardımcı antrenörü Osman Bilik arasında yaşanan tartışmayla ilgili olarak Çarıkçı, “Aslında tartışmada bir problem yok. Ufak bir problem. Maçtan sonra biz Aykut hocamızla da görüştük. Önemli olan bunun maçtan sonra olmaması. Fenerbahçe ile Boluspor dost bir kulüp. Bunların futbol içerisinde kalması lazım. Maçın stresinden dolayı her maçta olabilir. Çünkü sonuç da Şener’i etkilemiş olabilir. Ama önemli olan maçın güzel bitmesi” dedi.

Çarıkçı son olarak, Mutlu Güler’in gol atmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları kaydetti:

“Beni en mutlu eden Mutlu kardeşimiz, 19 yaşında bu sene lisans çıkardık, Boluspor’da A takıma çıktı. Mutlu’nun gol atması beni çok sevindirdi. Böyle bir kardeşimizin 19 yaşında profesyonel olup da Fenerbahçe karşısında top oynaması, bir de gol atması bizi mutlu etti. Her şey güzel gidiyor.”

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