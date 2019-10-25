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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.10.2019 - 21:13, Son Güncelleme:

Boluspor: 3 - Keçiörengücü: 1

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Boluspor: 3 - Keçiörengücü: 1

TFF 1. Lig’in 9. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor-Keçiörengücü karşılaşmasında, Boluspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar

13. dakikada Hayrullah’ın ceza sahası dışına çıkardığı topla buluşan Bilal Kısa’nın sert şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

20. dakikada rakipten topu çalan Mustafa Durak’ın geliştirdiği atakta topla buluşan Melih Okutan’ın ceza sahası içinden şutunda top ağlara gitti. 2-0

76. dakikada ceza sahası içine gönderilen topla buluşan Cem Ekinci’nin şutunda top ağlara gitti. 2-1

90+3. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Mustafa Eskihallaç'ın şutunda top ağlara gitti. 3-1

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Onur Özütoprak , Cemal Bingül , Murat Altan

Boluspor: Hakan Canbazoğlu , İsmail Konuk , Hakan Arslan , Hayrullah Bilazer , Ümit Kurt , Cumali Bişi , Bilal Kısa (Umut Gündoğan dk. 46 ), Nascimento , Mustafa Durak (Mustafa Eskihellaç dk. 61 ), Melih Okutan (Sami Can Keskin dk. 90 ?), Poepon ,

Yedekler: Yavuz Aygün, Umut Gündoğan, Mustafa Eskihellaç, Sami Can Keskin, Sincere, Shukurov, Batuhan Altıntaş, Burak Bekaroğlu , Yusuf Mert Tunç

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Keçiörengücü: Metin Uçar , Erdi Dikmen , Abdulkadir Korkut (Rıdvan Şimşek dk. 65 ), Samet Akaydin , Hüsamettin Tut , Süleyman Olgun , Burak Aydın (Onur Beytaş dk. 65 ), Lévy Madinda , T. Mendy , Cem Ekinci , F. Kone (Diabang dk. 79 )

Yedekler: Birkan Tetik, Rıdvan Şimşek, Cihan Can, Abdulkadir Kuzey, Onur Beytaş, İshak Çakmak, Diabang

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Goller: Bilal Kısa (dk. 13), Melih Okutan (dk. 20), Mustafa Eskihellaç (dk. 90+3) (Boluspor), Cem Ekinci (dk. 76) (Keçiörengücü)

Kırmızı Kartlar: Umut Gündoğan (dk. 62) (Boluspor), Samet Akaydın (dk. 90+4) (Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: Cumali Bişi, Hayrıullah Bilazer (Boluspor) Madinda, Diabang (Keçiörengücü)

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