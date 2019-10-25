Boluspor: 3 - Keçiörengücü: 1
TFF 1. Lig’in 9. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor-Keçiörengücü karşılaşmasında, Boluspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Maçtan dakikalar
13. dakikada Hayrullah’ın ceza sahası dışına çıkardığı topla buluşan Bilal Kısa’nın sert şutunda top ağlarla buluştu. 1-0
20. dakikada rakipten topu çalan Mustafa Durak’ın geliştirdiği atakta topla buluşan Melih Okutan’ın ceza sahası içinden şutunda top ağlara gitti. 2-0
76. dakikada ceza sahası içine gönderilen topla buluşan Cem Ekinci’nin şutunda top ağlara gitti. 2-1
90+3. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Mustafa Eskihallaç'ın şutunda top ağlara gitti. 3-1
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Onur Özütoprak , Cemal Bingül , Murat Altan
Boluspor: Hakan Canbazoğlu , İsmail Konuk , Hakan Arslan , Hayrullah Bilazer , Ümit Kurt , Cumali Bişi , Bilal Kısa (Umut Gündoğan dk. 46 ), Nascimento , Mustafa Durak (Mustafa Eskihellaç dk. 61 ), Melih Okutan (Sami Can Keskin dk. 90 ?), Poepon ,
Yedekler: Yavuz Aygün, Umut Gündoğan, Mustafa Eskihellaç, Sami Can Keskin, Sincere, Shukurov, Batuhan Altıntaş, Burak Bekaroğlu , Yusuf Mert Tunç
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Keçiörengücü: Metin Uçar , Erdi Dikmen , Abdulkadir Korkut (Rıdvan Şimşek dk. 65 ), Samet Akaydin , Hüsamettin Tut , Süleyman Olgun , Burak Aydın (Onur Beytaş dk. 65 ), Lévy Madinda , T. Mendy , Cem Ekinci , F. Kone (Diabang dk. 79 )
Yedekler: Birkan Tetik, Rıdvan Şimşek, Cihan Can, Abdulkadir Kuzey, Onur Beytaş, İshak Çakmak, Diabang
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Goller: Bilal Kısa (dk. 13), Melih Okutan (dk. 20), Mustafa Eskihellaç (dk. 90+3) (Boluspor), Cem Ekinci (dk. 76) (Keçiörengücü)
Kırmızı Kartlar: Umut Gündoğan (dk. 62) (Boluspor), Samet Akaydın (dk. 90+4) (Keçiörengücü)
Sarı Kartlar: Cumali Bişi, Hayrıullah Bilazer (Boluspor) Madinda, Diabang (Keçiörengücü)
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