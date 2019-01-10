Bogdanovic: 'O hareket F.Bahçe taraftarına özeldi'
Fenerbahçe Beko’nun eski oyuncusu Bogdan Bogdanovic, gelecek için taraftarın gönlüne su serpecek bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe'yle EuroLeague’de şampiyonluk yaşadıktan sonra NBA yolcusu olan Bogdan Bogdanovic, 1.5 yıldır kariyerine NBA’de devam ediyor.
Los Angeles Clippers maçı öncesinde Barbaros Tapan’a konuşan Bogdanovic, Fenerbahçe hakkında önemli açıklamalar yaptı.
Fenerbahçe’ye bir gün geri dönmek istediğini söyleyen Bogdan, “Fenerbahçe’de tekrar basketbol oynamayı çok isterim gerçekten. Fenerbahçe’yi takip de ediyorum. EuroLeague ve ligde çok başarılı. Fenerbahçe her zaman çok başarılı bir takım. Onlara gönülden başarılar dilerim” dedi.
EuroLeague’de oynarken kafa sallama hareketiyle hafızalara kazınan Bogdanovic, o hareket hakkında da konuştu:
“O hareket sadece Fenerbahçe taraftarına özeldi. Burada başka bir hareket yapıyorum. Eğer bir gün tekrar Fenerbahçe’de oynarsam o hareketi yapmaya devam edeceğim.”
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