Bodrum'u eleyen Evkur Yeni Malatyaspor çeyrek finalde
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaştı.
Ev sahibi ekip 61. dakikada Göksu'nun golüyle 1-0 öne geçti. 79'da sahne alan Barış Alıcı durumu 1-1'e getirdi. Ömer Şişmanoğlu'nun 87'de attığı gol ise skoru belirledi.
Böylece ilk maçın ardından rövanşta da rakibine üstünlük kuran konuk ekip çeyrek finale yükseldi.
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