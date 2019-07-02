Boateng'te flaş gelişme! Resmen ayrıldı...
Di Marzio, Beşiktaş'ın Kevin Prince Boateng'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladığını iddia etmişti. Bu olayın ardından flaş bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Prince Boateng, kiralık olarak oynadığı Barcelona'ya veda etti.
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan yıldız futbolcu veda mesajı yayınladı. Boateng takım arkadaşlarına, yöneticilere, kulüp çalışanlarına ve taraftarlara teşekkür ederek, onur duyduğunu ve Barcelona'nın her zaman kalbinde olacağını söyledi.
Golcü futbolcunun İtalya'nın Sassuolo Kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Beşiktaş'ın unutulmaz formalarını hatırlayalım...
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