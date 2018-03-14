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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerBizden bu kadar... Beşiktaş'tan Devler Ligi'ne gollü veda
Spor Arena Bizden bu kadar... Beşiktaş'tan Devler Ligi'ne gollü veda
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Spor Arena
14.03.2018 - 12:21, Son Güncelleme:

Bizden bu kadar... Beşiktaş'tan Devler Ligi'ne gollü veda

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Bizden bu kadar... Beşiktaş'tan Devler Ligi'ne gollü veda

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, son 16 turunda evinde Bayern Münih'i konuk etti. Siyah-beyazlı temsilcimiz, 5-0'lık büyük handikap ile başladığı karşılaşmadan 3-1 yenik ayrılarak Avrupa'ya veda etti. Beşiktaş'ın tek golü 59. dakikada Vagner Love'dan geldi. Bayern Münih 18'de Thiago Alcantara, 46'da Gökhan Gönül (k.k) ve 84. dakikada Sandro Wagner'in golleriyle sonuca gitti. Şenol Güneş, Başakşehir maçını düşünerek dengeli bir kadroyla sahaya çıktı. Kalede Tolga Zengin ve ileri hatta Mustafa Pektemek, günün sürprizleriydi.

 Ayrıntılar gelecek...

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Beşiktaş - Bayern Münih maçından kareler
Beşiktaş - Bayern Münih maçından kareler

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci tur rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, Bayern Münih'i konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile Simon Peter Bennett yapacak. Lee Betts'in 4'üncü hakem olarak görev alacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Martin Atkinson ile Andre Marriner olacak.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN ROTASYON

Teknik direktör Şenol Güneş, dün düzenlenen basın toplantısında rotasyon yapacağının sinyallerini vermişti. Tecrübeli hoca kalede Fabri'nin yerine Tolga Zengin'e şans verdi. Defans hattında sakatlığı bulunan Tosic'e görev vermeyen Güneş, Gökhan Gönül, Gary Medel, Necip Uysal ve Caner Erkin ile savunma dörtlüsünü oluşturdu.

Orta sahada Tolgay'ın yanında Atiba'nın yerine Oğuzhan ilk 11'de başlarken, kanatlarda ise ligde cezalı olması sebebiyle forma giyemeyen Quaresma ve Lens'i sahaya sürdü. Tecrübeli antrenör forvet hattında ise son zamanların formda ismi Negredo'nun yerine Vagner Love'a şans tanırken, tecrübeli oyuncunun ileri uçtaki partneri Mustafa Pektemek oldu.

JUPP HEYNCKES'TEN 3 DEĞİŞİKLİK

İlk maçı Almanya'da 5-0'lık skorla kazanmayı başaran Bayern Münih'te teknik direktör Jupp Heynckes ilk maçın 11'inden 3 değişikliğe gitti. Heynckes, ilk maçtan farklı olarak sağ bekte Kimmich'in yerine Rafinha, orta sahada James Rodrigues'in yerine Thiago Alcantara ve ileri uçta Coman'ın yerine Franck Ribery'i ilk 11'de başlattı.

ALMANYA MİLLİ TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ JOACHİM LÖW TRİBÜNDE

Beşiktaş ile Bayern Münih arasında oynanacak olan karşılaşmayı Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw de tribünden takip etti.

MAÇ HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Bayern Münih maçı 20.00'da başladı. Mücadele Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak izlenebiliyor.

7 FARKLI ÜLKEDEN 18 TELEVİZYON CANLI YAYINLAYACAK

Şampiyonlar Ligi rövanş karşılaşmasına dış basın da yoğun ilgi gösterdi. Almanya, Hollanda, Fransa, Çin, Azerbaycan, İran, Brezilya gibi ülkerlerden 60'a yakın basın mensubu karşılaşmayı takip etmek üzere Vodafone Park tribünlerindeki yerlerini aldılar.

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