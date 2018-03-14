Beşiktaş - Bayern Münih maçından kareler

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih'i konuk etti. Mücadelede ekrana yansımayan fakat objektiflerden kaçmayan detaylar sizlerle...
Foto: Emre OKTAY, Reuters, AFP, Getty Images
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Foto: Emre OKTAY, Reuters, AFP, Getty Images
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Beşiktaş, Bayern Münih karşısında sezonun son Avrupa maçını oynadı. Siyah-beyazlılar ilk yarı sönük bir futbol ortaya koysa da ikinci yarıda daha etkiliydi Bayern kalesinde. Thiago Alcantara 18. dakikadaki golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol mucizeleri de yok etti. Tur için 7 gol lazımdı...
Foto: Emre OKTAY, Reuters, AFP, Getty Images
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Almanya Teknik Direkörü Joachim Löw, maçı izlemek üzere Vodafone Park'ta idi. Başarılı çalıştırıcı Almanya Milli Takımı'nda oynayacak olan futbolcuları izlemek üzere İstanbul'a geldi. Löw'e Galatasaray'ın eski file bekçilerinden Aykut Erçetin eşlik etti. Tecrübeli çalıştırıcı, Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yan yana maçı seyretti.
Foto: Emre OKTAY, Reuters, AFP, Getty Images
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve Digiturk CEO'su Yousef Al-Obaidly ile biraraya geldi. Yousef Al-Obaidly ile Orman Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG - Real Madrid mücadelesini birlikte seyretmişti.
Foto: Emre OKTAY, Reuters, AFP, Getty Images
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Maç sakin ve dostane bir havada başladı. İlk yarının sonunda David Alaba ile Lens'in yaşadığı gerilimin dışında agresiflik görülmedi. Heynckes ve Güneş için gerilimden uzak bir maç oldu. İki teknik adam da kulübelerinden fazla çıkmadılar.
Foto: Emre OKTAY, Reuters, AFP, Getty Images
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Bayern Münih'te ilk golü atan Thiago Alcantara ilk yarıda sakatlık yaşadı. Sağlık ekibinin kontrollerinden geçen İspanyol orta sahanın maça devam etmemesi kararlaştırıldı. Yıldız oyuncu çılgına döndü ve elindeki su şişesini öfkeli bir şekilde fırlattı. Thiago yerini James Rodriguez'e bıraktı.
Foto: Emre OKTAY, Reuters, AFP, Getty Images
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Vodafone Park'ta sürpriz bir ziyaretçi vardı. İlk yarıda sahaya giren kedi, maçın birkaç saniyeliğine durmasına sebep oldu. Kedi sahadan çıkarıldı ve maç kaldığı yerden devam etti.
Foto: Emre OKTAY, Reuters, AFP, Getty Images
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Şenol Güneş, Bayern Münih karşısına çıkarttığı kadro ile eleştirildi. Ligde yedek olarak yer alan Tolga Zengin ve Mustafa Pektemek gibi oyuncuları 11'de başlatan Güneş epey tepki çekti. Pektemek ikinci yarıda önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Tolga Zengin ise görevini eksiksiz yerine getirdi. Talisca ve Babel gibi Beşiktaş'ın önemli silahları ikinci yarıda oyuna girdi.
Foto: Emre OKTAY, Reuters, AFP, Getty Images
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Mücadele eğlenceli anlara da sahne oldu. Gary Medel ve Franck Ribery ikili mücadeleye girerken böyle gülüştüler...
Foto: Emre OKTAY, Reuters, AFP, Getty Images
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Maç sonunda yıldız isimler forma değiştirdiler. İki yırtıcı orta saha Medel ve Vidal forma değiştirerek sohbet ettiler.
Foto: Emre OKTAY, Reuters, AFP, Getty Images
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Maç sonunda ise Anderson Talisca, Thomas Müller'e formasını giydirdi. Bu fotoğraf sosyal medyada epey ilgi gördü.