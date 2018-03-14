Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Beşiktaş - Bayern Münih maçı için olay sözler... 'Beni çimdikle!'
Hürriyet Gazetesi Beşiktaş yazarı ve Spor Arena yorumcusu Kenan Başaran, Beşiktaş'ın Devler Ligi'nde oynadığı Bayern Münih mücadelesini değerlendirdi. İşte 3-1 Alman ekibinin kazandığı karşılaşma sonrası o sözler...
Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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Beşiktaşlılar, futbol ne kadar mucizeler oyunu olsa da Bayern rövanşına dair aklı selim beklentiler içindeydi. Ancak buna rağmen ilk 11’deki isimleri de görmeyi ummuyorlardı.
Fotoğraflar: Ajans
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Yani Mustafa Pekmemek bile oynayacağını ilk öğrendiğinde en yakınındaki arkadaşına “Beni çimdikle” demiş olabilir! Elbet mübalağa ediyorum ama kadronun şaşırtıcı olduğu da su götürmez. Kaledeki Tolga bile sürpriz oldu benim için. Gelin görün ki Beşiktaş, maça hiç de fena başlamadı.
Fotoğraflar: Ajans
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Beşiktaş, kafasında 5-0 olmadan, sadece oynamakta olduğu maçı kazanmaya dair bir aşkla mücadele ediyordu. Dakikalar ilerledikçe asıl yadırganması gerekenin Pektemek, değil Love olduğu ortaya çıktı. Onun yerinde Negredo olsaydı en kötü iyi bir asist yapmıştı. Love’ın tercihleri çok aşırı bireysel ve tüm hücum hattını kontrpiyede bırakıyor.
Fotoğraflar: Ajans
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Beşiktaş ataktayken kaptırdığı topta golü yedi. Yani ‘günümüz futbolu’nun en ölümcül hatasını yaptı. Bir takımı hücumda gafil avlama yeteneğiniz ne kadar gelişmişse zaten siz de o kadar üst düzeye çıkıyorsunuz.
Fotoğraflar: Ajans
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Bayern öne geçtikten sonra oyunun tansiyonu biraz düştü. Alman ekibi bir yanıyla da çok öğretici. İlk maçı 5-0 kazanmış ve burada da 1-0 öne geçen taraftı. Ama öyle bir disiplin var ki maç sanki 0-0 ve avantaj Beşiktaş’ta!..
Fotoğraflar: Ajans
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Yani Bayern aynı zamanda profesyonelliğin de resmini çizdi Vodafone Park’ta… Beşiktaş, cephesi sonrasında dönüp maç filmini izlesin ve bu noktaları da bir kenara not etsin.
Fotoğraflar: Ajans
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O SON SAHNE
Öte yandan sonuca gelirsek... Beşiktaş taraftarı, akşam turun kaybedilmesini de maçın yitirilmesini de hazmetti. Ve bunu hiç dert etmedi. Bugüne kadar yaşattıkları nedeniyle takımlarına teşekkür ettiler. Son düdükle oyuncularını tribüne çağırdılar kazanmışçasına alkışladılar. Ama Şenol Güneş ile olan bölüm adeta bir sanat eserinin sonunda yaşanan anlara benziyordu. Tribünler uzun süre Güneş’in adını bağırdı.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
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Ve o da işini iyi bir şekilde yapmış bir sanatçının huzuruyla dört bir yandaki tribünleri eğilerek selamladı.. Bu selamla yasak savma şeklinde değildi. O da o anları sindire sindire yaşadı. Alkışı içten kabul etti ve karşılığını da çok içten selamlarla verdi. Her zaman “Benim yaptığım sadece taşın fazlalığını almaktır” diyerek, ünlü heykeltraş Rodin’e gönderme yapan Güneş, 3 sezondur yenildiğinde dahi futboluyla keyif veren bir futbol takımı oluşturdu. Güneş de eseriyle övünmekte haklı…