Birsel Vardarlı Demirmen: İsimler değişir ama Fenerbahçe...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriBirsel Vardarlı Demirmen: İsimler değişir ama Fenerbahçe...
GeriBasketbol Birsel Vardarlı Demirmen: İsimler değişir ama Fenerbahçe...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
İbrahim ALİOĞLU - Ahmet Turhan ALTAY / İSTANBUL, (DHA) -
Haber Giriş: 17.10.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Birsel Vardarlı Demirmen: İsimler değişir ama Fenerbahçe...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Birsel Vardarlı Demirmen: İsimler değişir ama Fenerbahçe...

Birsel Vardarlı Demirmen, "En son Cumhurbaşkanlığı Kupa finalini izledim, rahat bir maç oldu. Bizim kızlar kupayı aldı. Sonuçta Fenerbahçe kupaları almaya devam ediyor. Oyuncular ve antrenörler değişir ama kalıcı bir şey var ki, o da Fenerbahçe kupaları almaya devam eder" dedi.

Profesyonel spor kariyerini geçen sezonun bitiminde sonlandıran Fenerbahçe ve A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın önemli ismi Birsel Vardarlı Demirmen, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Basketbolu bıraktıktan sonra spor okuluyla ilgilendiğini belirten Demirmen, Fenerbahçe'nin kupaları almaya devam edeceğini ifade ederek, "Basketbolu bırakalı 4-5 ay oldu. Bu yaz tatilinde hayatımda hiç olmadığı kadar dinlendim ve uzun bir süre de dinlenmeyi düşünüyorum. Kısa vadede basketbolu uzaktan takip edeceğim. Basketboldan uzaklaşmak çok zor. Şu anda da basketbol aşığı biri olarak hem erkekleri, hem de kadınları takip ediyorum. Maçları dört gözle bekliyorum. En son Cumhurbaşkanlığı Kupa finalini izledim, rahat bir maç oldu. Bizim kızlar kupayı aldı. Sonuçta Fenerbahçe kupaları almaya devam ediyor. Oyuncular değişir, antrenörler değişir ama kalıcı bir şey var ki o da Fenerbahçe, kupaları almaya devam eder. Spor okulum var, ona bu aralar daha fazla zaman ayırıyorum. Daha çok çocuklarla birlikte olmak istiyorum. Yaz ve kış kamplarımız oluyor. Yaz kampına 2 senedir gidiyorum, bu sene hem yaz hem de kış kampına gitmeyi düşünüyorum. Hayatım bu şekilde geçiyor" şeklinde konuştu.

"KENDİMİ ANTRENÖRLÜĞE DAHA YAKIN HİSSEDİYORUM"

Demirmen, antrenörlük ya da yöneticilik hedefinin olup olmadığının sorulması üzerine ise şöyle konuştu:
"Zor bir soru bu. Cevaplaması çok kolay değil. Kendimi antrenörlüğe her zaman daha yakın hissediyorum ama zaman ve şartlar ne getirir onu bilemiyorum. Sonuçta kadın basketboluna bir şekilde hizmet etmek istersek öyle ya da böyle bizim gibi sporcuların da bir şekilde katkı sağlaması gerekiyor. O yüzden bu konuda net bir şey söyleyemeyeceğim."

"BU SENE DE LİGİ DOMİNE EDECEĞİZ GİBİ DURUYOR"

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki hedefinin Final-Four olduğunu söyleyen tecrübeli basketbolcu, sarı-lacivertlilerin ligde de zirveye oynayacaklarını düşündüğünü vurgulayarak, "Açıkçası takımları çok iyi takip edemedim. Sadece bizim takımı takip edebildim. Yeni bir yapılanma oluşturdular bu sene. Son maçta gördüğümüz gibi yine ligi domine edeceğiz gibi duruyor. Avrupa'da da 5 tane yabancımız var, 1 tanesi devşirme. Ben de bütün maçları olabildiğince takip etmek istiyorum. Fenerbahçe olarak düşünürsek, ilk hedeflerinin Final-Four'a kalmak olduğunu biliyorum. Onu gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Tabi şampiyonluk gelir mi onu bilemem. Daha sezonun çok başındayız. Umarım bu başarılar gelir" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIMDA YAPILANMA BİRAZ DAHA FARKLI OLMALI"

A Milli Kadın Basketbol Takımı hakkında da konuşan Demirmen, kendi zamanlarında neden başarılı olduklarının düşünülmesi gerektiğini belirterek, "Başarının gelmesi biraz zaman alacak diye düşünüyorum. Yapılanma biraz daha farklı olmalı. Kadın basketboluna yatırım anlamında bizim zamanımızda başarılıydık ve herkesin dikkatini çekiyorduk. O zamanda neden başarılıydık onu düşünmemiz ve tekrar oralara dönmemiz gerekiyor diye düşünüyorum" dedi.

Birsel Vardarlı Demirmen: İsimler değişir ama Fenerbahçe...

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
İzmir'de ilklerin derbisi! Altınordu, Altay'a karşı...
Dünya Wushu Şampiyonası ne zaman?
Fenerbahçe Bakonia EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Tamer Tuna: Çıkışımız sürecek