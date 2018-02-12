Birlikspor'dan örnek davranış! Mehmetçik Vakfı’na bağış
Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karacabey Birlikspor, çarşamba günü Osmaniyespor ile evinde oynayacağı maçın gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacak.
Karacabey Birlikspor Kulüp Başkanı Uğur Koçak, yönetim kurulu olarak aldıkları karar neticesinde çarşamba günü saat 13.30’da Mustafa Fehmi Gerçeker Stadyumu’nda Osmaniyespor ile oynanacakları maçın gelirinin Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı’na bağışlanmasına karar verdiklerini belirterek, iyi bir bağış olması için bütün sporseverleri maça davet etti.
Birlikspor Başkanı Uğur Koçak ve yöneticiler, Karacabey Belediye Başkanı Başkanı Ali Özkan’ı ziyaret ederek, almış oldukları kararı iletti. Özkan, Bütün hemşerilerimizi hem Karacabey Birlikspor’a destek, hem de Mehmetçiğe yapılan bu anlamlı jeste destek olmak için çarşamba günü oynanacak maça davet ediyorum” dedi.
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