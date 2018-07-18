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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
AA
18.07.2018 - 11:09, Son Güncelleme:

"Bir yıl boyunca maaş almadan futbol oynadılar"

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"Bir yıl boyunca maaş almadan futbol oynadılar"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Arkadaşlarımız geçen sene bir yıl boyunca maaş almadan oynadılar. Ama ne var, içsel huzur ve birlikteliğimiz var. Çok iyi, arkadaş gibi, bir aile gibiyiz." dedi.

Transfer yasağı ve maddi sıkıntılara rağmen geçen yıl Spor Toto Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren MKE Ankaragücü, bu başarılı çıkışını sürdürmek istiyor.

İkinci etap kamp çalışmalarını Palandöken Dağı'nda bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren sarı-lacivertli ekip, yaklaşık 2 bin 800 rakımda güç depoluyor.

"MÜCADELEYİ SEVEN BİR İNSANIM"

Teknik Direktör İsmail Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarınının çok güzel geçtiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ben mücadeleyi seven bir insanım. Kolay kolay pes etmem, hırslı bir insanım. Oyuncularım da bunu gayet iyi biliyorlar. Her şeyden önce açık, net ve
samimi birisiyim. Oyuncularımın da samimi olmasını istiyorum. Sahaya çıktığımız zaman çok içten samimi bir şekilde coşkulu antrenman yapıyoruz, çok istekli çalışıyoruz. Bunun da zaten geçen sene meyvelerini aldık. Geçen sene çok güzel sistemimiz vardı. Biz bu sisteme dayalı çok tempolu antrenmanlar yapıyorduk. Bunu geçen seneden kalan arkadaşlar da öğrendi."

Kartal, takıma yeni gelen futbolcuların uyum sürecini atlatıp, aile havasını yakalayacağına inandığını belirterek, geçen yıl takımda çok iyi bir aile havasının oluştuğuna işaret etti.

"FUTBOLCULARIMIZ BİR YIL MAAŞ ALMADAN OYNADILAR"

Takıma ilk geldiğinde düzenlediği toplantıda futbolculara, "Eğer şampiyon olmak istiyorsak birbirimize saygılı olacağız." dediğini aktaran Kartal, "Kim hak ediyorsa formayı ona verdik, çalıştık, çabaladık hep birlikte birbirimize saygılı bir şekilde bu işin üstesinden geldik. Aynı saygıyı şu anda da devam ettiriyoruz. Arkadaşlarımız geçen sene bir yıl boyunca maaş almadan oynadılar. Ama ne var, içsel huzur ve birlikteliğimiz var. Çok iyi, arkadaş gibi, bir aile gibiyiz. Onun için bunların üstesinden biz böyle gelebildik." diye konuştu.

Çalışmalarının çok coşkulu geçtiğini anlatan Kartal, hak edenin takımda forma giyebileceğini bildiğini dile getirdi.

"MÜCADELE GÜCÜMÜZ HEP ÖN PLANDA OLACAK"

TFF 2. Lig'de dahi forma giyemeyen futbolcularının Spor Toto 1. Lig ve Süper Lig oyuncusu olduğuna dikkati çeken İsmail Kartal, şunları kaydetti:

"Büyük bir gelişim onlar için ortaya çıktı. Onlar bunun da farkındalar, gördükleri antrenmanlarla, gördükleri yaklaşımlarla, bizim diyalog ve sistemimizle ilgili. Bundan da çok mutlu ve memnunlar. Takımın ve kendi gelişimlerini görüyorlar. Bu şekilde de daha fazla sahipleniyor, sorumluluk alıyor. O zaman da daha güzel şeyler ortaya çıkıyor. Ankaragücü'nün daha başarılı olması için daha iyi futbol oynaması, daha iyi mücadele etmesi için herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Şartlar ne olursa olsun, biz asla mücadeleyi bırakmıyoruz. Bir sıfır geriye de düşsek önde de olsak, hiçbir zaman bu takım rakipten geride olmayacak, hep bir adım önde olacağız. İyi mücadele edeceğiz ki biz başarılı olalım, puan alalım, maçlarımızı kazanalım. Bu sloganımız antrenmanlarımızda da böyle. Her zaman bizim mücadele gücümüz hep ön planda olacak."

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