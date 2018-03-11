Beşiktaş'tan Zeytindalı Harekatı'na destek
Beşiktaşlı taraftarlar Zeytin Dalı Hareketi ile Kilis’e destek vermek üzere Kilis’e geldiler.
Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan’ı Taraftar ve Dernekler Sorumlusu Burhan Topuz ile başkanın baş danışmanı şevki bostan taraftarları ziyaret ettiler. Valilik önünde bekleyen taraftarlara Beşiktaş forması dağıtıldı.
Taraftar ve Dernekler Sorumlusu Burhan Topuz, Beşiktaş spor kulübü temsilcileri olarak Mehmetçik ile Kilis halkına destek vermek için geldiklerini ifade ederek, “ Bölgede yaşanan bu durumdan dolayı bölgenin ve halkın yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tabiki necip türk milleti buraya odaklanmalı . bu bölgede yapılması gereken ne varsa canla başla mücadale ederek birlik ve beraberlik içerinsinde yapılması gerekeni yapmamız gerekiyor. burada Beşiktaş spor kulübü olarak malzeme dağıtımında bulunduk maddeyi dağıttık bundan sonra mabede yürüyoruz. İnşallah hedef afrin diyorum. Yaklaşık 2500 forma dağıtımımız oldu. Sınır ötesindede dağıtımda bulunacağız .her ay periodik olarak Beşiktaş spor kulübümüzden yekkililer kilis’e gelecekler. Kendilerinin yalnız olmadığını beyan etmek istiyorum. Beşiktaş Spor Kulübü olarak da her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ediyorum diye konuştu
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