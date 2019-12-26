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Beşiktaş'tan Zekeriya Alp açıklaması!
Beşiktaş JK: Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp ile iddia edildiği şekilde görüştüğü haberleri gerçeği yansıtmamaktadır."
Detaylar birazdan...
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Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Boxing Day iddaa maçlarını yorumladı...
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