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Futbol
26.12.2019 - 17:00, Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan Zekeriya Alp açıklaması!

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Beşiktaş'tan Zekeriya Alp açıklaması!

Beşiktaş JK: Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp ile iddia edildiği şekilde görüştüğü haberleri gerçeği yansıtmamaktadır."

Detaylar birazdan...

 

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Boxing Day iddaa maçlarını yorumladı...


MevzuBahis | 26-27 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, yeni iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
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Beşiktaştan Zekeriya Alp açıklaması


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