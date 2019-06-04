Beşiktaş'tan Umut Meraş için 1,5 milyon euro ve bir futbolcu
Beşiktaş, Bursaspor forması giyen Umut Meraş için ilk teklifini yaptı.
Yerli oyuncu transferi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Bursaspor forması giyen Umut Meraş için 1.5 milyon euro ve bir futbolcu teklifi yaptı.
Bursaspor'un ise bu teklife şimdilik sıcak bakmadığı ve 3 milyon euroluk bir bonservis bedeli istediği öğrenildi.
Türkiye'den başka kulüplerin de ilgilendiği Umut'a yurt dışından da teklifler var. Fransa'da forma giyen Mehmet Zeki Çelik'in takımı Lille'den Bursaspor'a resmi bir teklif geldi.
23 yaşındaki oyuncu için 1.2 milyon euro ve sonraki satıştan pay öneren Lille'in teklifi de Bursaspor tarafından kabul görmedi.
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