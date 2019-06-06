Beşiktaş'tan son dakika transfer haberi! Dünyaca ünlü yıldız...
Beşiktaş transferde büyük oynuyor. Siyah beyazlılardan son dakika hamlesi geldi. Yaz transfer döneminde gündeme gelen, 12 yıl Napoli forması giyen yıldız futbolcu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı...
Transfer hamlesi en çok merak edilen takım olan Beşiktaş'ın en büyük hedefi dünyaca ünlü yıldız futbolcu... Siyah beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Orta sahada Kagawa ile yola devam etmeme kararı alan Beşiktaş, Adem Ljajic'in ise bonservisini aldı. Bu gelişmeler sonrası Beşiktaş, Kagawa'nın yerine transfer bakmaya başladı.
Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine Marek Hamsik transferi geldi. Çin'de beklentilerin altında kalan Slovak yıldız, Beşiktaş'a kiralık olarak önerildi.
Hamsik, Çin kariyerinde hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiledi.
12 YIL NAPOLİ
1987 Slovakya doğumlu olan Marek Hamsik, merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında görev yapabiliyor. Futbol eğitimini Slovakya'da alan Hamsik, İtalya'da Brescia'da top koşturduktan sonra 2007 yılında Napoli'ye transfer oldu.
Napoli'de tam 12 yıl forma giyen Slovak futbolcu , takımın simgesi haline geldi. 14 Şubat 2019'da 20 milyon Euro bonservis bedeli ile Çin'in Yifang takımına transfer olan Hamsik, 10 maçta sadece 1 gol ve 2 asist kaydedebildi.
Hamsik'i izliyoruz;
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