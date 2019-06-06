Beşiktaş'tan son dakika transfer haberi! Dünyaca ünlü yıldız...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'tan son dakika transfer haberi! Dünyaca ünlü yıldız...
GeriFutbol Beşiktaş'tan son dakika transfer haberi! Dünyaca ünlü yıldız...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
06.06.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberi! Dünyaca ünlü yıldız...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'tan son dakika transfer haberi! Dünyaca ünlü yıldız...

Beşiktaş transferde büyük oynuyor. Siyah beyazlılardan son dakika hamlesi geldi. Yaz transfer döneminde gündeme gelen, 12 yıl Napoli forması giyen yıldız futbolcu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı...

Transfer hamlesi en çok merak edilen takım olan Beşiktaş'ın en büyük hedefi dünyaca ünlü yıldız futbolcu... Siyah beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Orta sahada Kagawa ile yola devam etmeme kararı alan Beşiktaş, Adem Ljajic'in ise bonservisini aldı. Bu gelişmeler sonrası Beşiktaş, Kagawa'nın yerine transfer bakmaya başladı.

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine Marek Hamsik transferi geldi. Çin'de beklentilerin altında kalan Slovak yıldız, Beşiktaş'a kiralık olarak önerildi.

Hamsik, Çin kariyerinde hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiledi.

Beşiktaştan son dakika transfer haberi Dünyaca ünlü yıldız...

12 YIL NAPOLİ

1987 Slovakya doğumlu olan Marek Hamsik, merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında görev yapabiliyor. Futbol eğitimini Slovakya'da alan Hamsik, İtalya'da Brescia'da top koşturduktan sonra 2007 yılında Napoli'ye transfer oldu.

Napoli'de tam 12 yıl forma giyen Slovak futbolcu , takımın simgesi haline geldi. 14 Şubat 2019'da 20 milyon Euro bonservis bedeli ile Çin'in Yifang takımına transfer olan Hamsik, 10 maçta sadece 1 gol ve 2 asist kaydedebildi.

Hamsik'i izliyoruz;

Beşiktaştan son dakika transfer haberi Dünyaca ünlü yıldız...

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Recep Niyaz: "Ersun Yanal'a kırgınım, Fenerbahçe'ye gol atarsam..."
Beşiktaş'tan son dakika transfer haberi! Dünyaca ünlü yıldız...
Son dakika transfer haberleri | Porto'dan Ricardo Quaresma atağı
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi! Golcü kanat oyuncusu...