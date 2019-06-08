Beşiktaş'tan son dakika transfer haberi! Avcı'dan sonra ilk imza...
Transferde son dakika gelişmesi... Beşiktaş 22 yaşındaki Türk futbolcunun transferini bitiriyor. Abdullah Avcı'nın da onayıyla genç oyuncuyla sözleşme imzalayacak.
Beşiktaş, LASK Linz forması giyen 22 yaşındaki Türk futbolcu Doğan Erdoğan'ın transferinde sona geldi. Siyah Beyazlı kulüp, teknik direktör Abdullah Avcı'nın onay vermesi hâlinde genç oyuncuyla sözleşme imzalayacak.
Fanatik'in haberine göre; Önümüzdeki sezon için kadrosunu bir defansif orta saha oyuncusuyla güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş, Avusturya ligi ekiplerinden LASK Linz'de forma giyen 22 yaşındaki Türk futbolcu Doğan Erdoğan'ın transferinde sona geldi. Siyah Beyazlılar, genç yıldızın kulübüyle 200 bin euroluk bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı.
Kara Kartal, yıllık 250 bin euro önerdiği oyuncuyla teknik direktör Abdullah Avcı'nın onay vermesi hâlinde üç yıllık sözleşme imzalayacak. Bu sezon 19 maçta forma şansı bulan Doğan, rakip fileleri 1 kez havalandırmayı başarırken 3 de asist kaydetti. Yıldız isim, futbol kariyerine Samsunspor'un altyapısında başlamıştı.
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