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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Beşiktaş'tan Quaresma için 11 sayfalık savunma!
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Futbol
DHA
07.03.2018 - 12:33, Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan Quaresma için 11 sayfalık savunma!

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Beşiktaş, Profesyonel Disiplin Kurulu tarafından 5 maç ceza verilen Ricardo Quaresma için Tahkim Kurulu'na resmi olarak itiraz etti.

11 sayfa olarak yapılan itiraz dilekçesinde Quaresma'ya ceza verilmesine sebep olan pozisyon tüm ayrıntıları ile saniye saniye anlatılırken,pozisyonun içinde yer alan Mehmet Ekici ve Josef De Souza'nın ceza almadığına dikkat çekildi.

Dilekçede PFDK tarafından verilen karar incelendiğinde Quaresma'nın rakip takım oyuncuları tarafından 'haksız olarak fiziki müdahele yoluyla tahrik' edildiğinin doğrulandığına da vurgu yapılırken duruşmalı savunma talep edildi.

Beşiktaş'ın yaptığı savunmanın en can alıcı noktası ise Quaresma'ya verilen cezanın tamamen iptal edilmesi ve kabul edilmemesi halinde de 1 maça düşürülmesi olarak göze çarpıyor.Siyah beyazlıların Tahkim Kurulu’ndan diğer istekleri ise önceki maddelerde istenilen kaldırma ve 1 maça düşürme seçeneğinin kabul görmemesi halinde indirim yapılarak ileri bir tarihe ertelenmesi isteği.

İşte Beşiktaş Hukuk Kurulu'nun Ricardo Quaresma için Tahkim Kurulu'na gönderdiği itiraz dilekçesinde istenilenler:

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

  • Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 06.03.2018 tarih ve 2017/2018-718 E. sayılı sayılı kararının BOZULARAK, Müvekkil Kulüp futbolcusu Ricardo Andrade Quaresma Bernardo’nun ihraç sonrası rakibine yönelik eyleminin FDT md. 43 kapsamında olmaması nedeniyle bu eylemden dolayı hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verilmesini,
  • Bu talebimizin kabul edilmemesi halinde somut olayın yukarıda açıklanan özelliği dikkate alınarak Futbolcu Ricardo Andrade Quaresma Bernardo’nun ihraç sonrası rakibine yönelik eyleminin FDT md. 36 kapsamında “Sportmenliğe Aykırı Hareket” olduğuna karar verilmesini ve bu eylem sebebiyle cezanın FDT md. 36 kapsamında Asgari hadden uzaklaşılmadan 1 Müsabakadan Men cezası olarak tayin edilmesini,
  • Yukarıdaki taleplerimiz kabul edilmemesi halinde, Futbolcu Ricardo Andrade Quaresma Bernardo hakkında ihraç sonrası rakibine yönelik eylemi sebebiyle FDT md. 43 kapsamında verilmiş olan cezanın asgari hadden tayin edilmesine ve bu cezada FDT md. 12 ve md. 13 hükümleri kapsamında indirime gidilmesine,
  • Son olarak, Futbolcu Ricardo Andrade Quaresma Bernardo hakkında uygulanacak Resmi Müsabakadan Men cezasının FDT md. 102/1.d gereğince Sayın Kurul tarafından belirlenecek bir süre için ertelenmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.
 

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