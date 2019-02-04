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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
04.02.2019 - 15:53, Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan Portolu Jorge'ye transfer teklifi!

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Beşiktaş'tan Portolu Jorge'ye transfer teklifi!

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Porto'da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki Brezilyalı sol bek Jorge için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Porto'da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki Brezilyalı sol bek Jorge için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

Portekiz'de yayım yapan O Jogo gazetesinin haberine göre teknik direktör Sergio Conceiçao'nun takımda düşünmediği Jorge'ye Porto yönetiminin kulüp bulmasını tavsiye etti.

Alex Telles ve Wilson Manafa'nın arkasında kalan ve forma şansı bulamayan genç futbolcunun Beşiktaş, Zenit Saint Petersburg, Amiens ve Atletico Mineiro'dan gelen teklifleri geri çevirerek Porto'da kalmayı tercih ettiği kaydedildi.

Porto, Brezilyalı savunmacıyı geçtiğimiz yaz Fransız devi Monaco'dan kiralamıştı.

 

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