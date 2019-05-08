Beşiktaş'tan Mikel Agu bombası! Görüşmeler başladı...
Önümüzdeki sezon kadrosunu bir defansif orta saha oyuncusuyla güçlendirmek için çalışmalara şimdiden başlayan Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Bursaspor'da kiralık olarak forma giyen Mikel Agu'yu transfer etmeye çok yakın olduğu öğrenildi.
Yaz transfer döneminde Gary Medel'le yollarını ayırma ihtimaline karşılık kadrosunu bir defansif orta saha oyuncusuyla güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.
Portekiz basını, Siyah Beyazlı kulübün Porto'da forma giyen 25 yaşındaki Nijeryalı ön libero Mikel Agu'nun transferi için görüşmelere başladığını iddia etti.
O Jogo gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Beşiktaş yöneticileri, geçtiğimiz sezon Bursaspor'da kiralık olarak oynayan Agu için yaptığı görüşmelerde büyük aşama kaydetti.
Bu sezon Vitoria Setubal'da kiralık oynayan yıldız ismin 2,5 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle yeniden Türkiye'nin yolunu tutabileceği konuşuluyor.
Medel Beşiktaş'a Inter'den transfer olmuştu...
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