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Beşiktaş'tan KAP'a kredi açıklaması

Beşiktaş Kulübü, KAP'a yaptığı açıklamada Denizbank ve Ziraat Bankası ile 96 milyon 400 bin dolar kredi kullanımı için anlaşıldığını açıkladı.

Hürriyet Haber
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İşte Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama;

05.07.2017 Tarihinde yaptığımız bildirimde Şirketimiz ile Denizbank A.Ş ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş (Konsorsiyum Bankaları) arasında, güncel banka kredilerinin refinansmanı ve ticari borçların finansmanında kullanılmak üzere 96.400.000 USD muadili kredi kullanımı konusunda mutabakata vardığımız kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 11.09.2017 ve 08.11.2017 tarihlerinde yaptığımız bildirimler ile paralel olarak, söz konusu kredi üzerindeki çalışmaların devam ettiğini ve nihai kredi sözleşmesi imzalandığında kamuoyunun bilgilendirileceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

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